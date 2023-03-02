الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

القوات الجوية تحتفل بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية

القوات الجوية
القوات الجوية

احتفلت القوات الجوية المصرية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للطائرات الرافال المصرية بجمهورية مصر العربية ، وذلك بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة "داسو" الفرنسية وعدد من كبار مسئولى السفارة الفرنسية بالقاهرة.

بدأت مراسم الاحتفالية بعرض تقديمى عن القوات الجوية المصرية، وألقى ممثل القوات الجوية المصرية كلمة نقل خلالها التحية والترحيب بالحضور، مشيرًا إلى أن تلك الاحتفالية تبرز مدى التعاون المثمر بين الجانبين المصرى والفرنسى بما يسهم فى تعزيز العلاقات.

وألقى ممثل شركة "داسو" الفرنسية كلمة أشار خلالها إلى عمق العلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية وشركة "داسو" الفرنسية، وتطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك فى المرحلة المقبلة، مشيدًا برجال القوات الجوية المصرية ومدى قدرتهم على استيعاب تكنولوجيا تسليح الطيران المتطورة لتنفيذ المهام المكلفين بها بأحدث الأساليب الاحترافية.

واختتمت الاحتفالية بتبادل تسليم الدروع بين الجانبين، حضر الاحتفالية عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من ممثلى الشركة الفرنسية. 

احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال
احتفال القوات الجوية بتنفيذ 10 آلاف ساعة طيران للرافال

رئيس التحرير

وائل لطفي

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