الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«بحوث المياه» يعلن موعد الدورة التدريبية لبرنامج «SOBEK»

وزارة الرى
وزارة الرى

تواصل وزارة الموارد المائية والري ممثلة في المركز القومي لبحوث المياه، عقد العديد من الدورات التدريبية للمهندسين ومختلف التخصصات لتأهيلهم ورفع قدراتهم المهنية، وذلك لتحقيق أعلى درجات الكفاءة في تنفيذ الأعمال.

يأتى ذلك فيما أعلنت وحدة خدمات علوم وهندسة المياه Water Science and Engineering Services )WSES" التابعة للمركز القومي لبحوث المياه"، اليوم الخميس، عن فتح باب التسجيل للدورة التدريبية بحضور فعلي Physical في مجال استخدامات ومحاكاة وتحليل القنوات المائية المفتوحة ضمن برنامج Sobek.

كما أعلن المركز القومي لبحوث المياه، عن بدء فعاليات الدورة التدريبية للمهندسين من يوم 12 إلى 16 مارس الجارى، وذلك بداية من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية ظهرًا بحضور فعلي Physical، وذلك في مقر وحدة خدمات علوم وهندسة المياه بمقر المركز في مدينة القناطر الخيرية.
 

الدورة التدريبية للمهندسين 

إضافة إلى ذلك، تقدم الدورة التدريبية مقدمة حول برنامج  SOBEK استخداماته في محاكاة وتحليل القنوات المفتوحة، حيث سيتم تناول محاكاة العديد من القنوات المائية والمصارف وبعض المنشآت الهيدروليكية، بالإضافة إلى عمل نموذج رياضي للقنوات وشبكاتها المختلفة.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية ستكون مجانية  للباحثين من داخل المركز ومعاهده البحثية والمهندسين من الوزارة وقطاعاتها المختلفة لمن يتم ترشيحه من جهة العمل، كما سيتم عمل خصم 50% لطلاب الدراسات العليا من خارج المركز.

كذلك، على من يرغب بالمشاركة القيام بالتسجيل من خلال الموقع الإلكتروني على الرابط التالي:
https://wses.nwrc.gov.eg/lp-profile/
كما يجب إضافة الكورس إلى الكارت من على الرابط التالي

https://wses.nwrc.gov.eg/course/modeling-canals-and-hydraulic-structures-by-using-sobek/

مع إمكانية مراسلة وحدة خدمات علوم وهندسة المياه على البريد الإلكتروني: [email protected]
رقم الواتساب:https://wa.me/201018889761
 

الدورات التدريبية القناطر الخيرية القنوات المائية القنوات المفتوحة القومي لبحوث المياه المركز القومي لبحوث المياه الموارد المائية والري المنشآت بحوث المياه

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