محافظ الإسكندرية يُكلف باستمرار ترميم الحفر والمطبات بالشوارع

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستمرار في ترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوي المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء في ترميم الحفر والمطبات بأحياء وسط، ومنتزه أول، والعجمي، ومنتزه ثان.

وأوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، أنه خلال الأيام الماضية تم رصد الشوارع التى كثرت منها شكاوي المواطنين بكل حي وتم البدء في أربعة أحياء، لافتة إلى أنه في حي وسط تم ترميم الحفر في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا وشارع الشهداء بالمنشية، وفي حي منتزه أول تم البدء في ترميم شارع دوران السيوف وشارع رستم باشا خلف قسم منتزه أول.

وعلى الصعيد ذاته؛ تم ترميم الحفر والمطبات في حي العجمي بشارع الهانوفيل الرئيسي وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحي، وفي حي منتزه ثان تم البدء بشارع 8 و 9 متفرعين من شارع 45 نظرًا لكثرة شكاوي الأهالي من وجود حفر و مطبات بها.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية، بسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على ضرورة الإسراع في أعمال إعادة الشئ لأصله في المناطق الأشد احتياجا و التى تكررت منها شكاوي المواطنين.

وأكد المحافظ، بأنه استجابة لمطالب أهالي أحياء منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمي، فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الشهر الماضي إعادة الشيء لأصله في 15 شارع في الأحياء الـ 5 التي كثرت منها شكاوي المواطنين، كما وجه الشريف مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في الشوارع.

ترميم الحفر والمطبات بالإسكندرية استجابة للمواطنين

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