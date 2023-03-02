الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الإسكندرية يُكلف باستمرار ترميم الحفر والمطبات بالشوارع

ترميم الحفر والمطبات
ترميم الحفر والمطبات بالإسكندرية استجابة للمواطنين

كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، المهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بالاستمرار في ترميم الحفر والمطبات بالشوارع وخاصة بالمناطق التى كثرت منها شكاوي المواطنين، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، لرفع العبء عن كاهل المواطنين.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، قامت مديرية الطرق والنقل بالبدء في ترميم الحفر والمطبات بأحياء وسط، ومنتزه أول، والعجمي، ومنتزه ثان.
وأوضحت المهندسة أمل محمود، مدير مديرية الطرق، أنه خلال الأيام الماضية تم رصد الشوارع التى كثرت منها شكاوي المواطنين بكل حي وتم البدء في أربعة أحياء، لافتة إلى أنه في حي وسط تم ترميم الحفر في شارع بورسعيد بمنطقة كليوباترا وشارع الشهداء بالمنشية، وفي حي منتزه أول تم البدء في ترميم شارع دوران السيوف وشارع رستم باشا خلف قسم منتزه أول.

وعلى الصعيد ذاته؛ تم ترميم الحفر والمطبات في حي العجمي بشارع الهانوفيل الرئيسي وذلك إستجابة لمطالب أهالي الحي، وفي حي منتزه ثان تم البدء بشارع 8 و 9 متفرعين من شارع 45 نظرًا لكثرة شكاوي الأهالي من وجود حفر و مطبات بها.

وكان قد كلف محافظ الإسكندرية، بسرعة تنفيذ أعمال إعادة الشئ لأصله عقب إنتهاء شركات المرافق من أعمالها، وذلك لرفع العبء عن كاهل المواطنين وتحقيق السيولة المرورية والأمن والسلامة، مشددا على ضرورة الإسراع في أعمال إعادة الشئ لأصله في المناطق الأشد احتياجا و التى تكررت منها شكاوي المواطنين.

وأكد المحافظ، بأنه استجابة لمطالب أهالي أحياء  منتزه أول وثان ووسط وشرق والعجمي، فيما يختص بإعادة الشيء لأصله عقب الانتهاء من المشروعات التي تقوم بها شركات المرافق؛ فقد تم خلال الشهر الماضي إعادة الشيء لأصله في 15 شارع في الأحياء الـ 5 التي كثرت منها شكاوي المواطنين، كما وجه الشريف مديرية الطرق بإعداد خطة زمنية لشركات المرافق لسرعة الانتهاء من إعادة الشئ لأصله في الشوارع.

ترميم الحفر والمطبات بالإسكندرية استجابة للمواطنين

IMG-20230302-WA0015
IMG-20230302-WA0015
IMG-20230302-WA0014
IMG-20230302-WA0014
IMG-20230302-WA0013
IMG-20230302-WA0013
IMG-20230302-WA0012
IMG-20230302-WA0012
الإسكندرية مديرية الطرق والنقل شكاوى المواطنين اعادة الشئ لاصلة ترميم الحفر والمطبات

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

غرفة عمليات بـ«تموين الإسكندرية» لمتابعة محطات الوقود

العراق يدعو «يونامي» للضغط على دول المنبع لضمان حصته المائية

الإثنين.. انطلاق «أسبوع التعليم» فى نسخته الثالثة بمكتبة الإسكندرية

«معلومات الوزراء» يبحث اتجاهات السياحة لصياغة سيناريوهات التعامل مع التحديات

قنصل مصر فى شيكاغو يلتقى حاكم أنديانا لبحث التعاون المشترك

«شعبة الدواجن» تثمن إلغاء الضريبة العقارية على المزارع: تخدم الصناعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

الرئيس السيسى يتفقد مكتبة «حياة كريمة» داخل مركز شباب المعصرة

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)