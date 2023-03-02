أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك يزور الكلية الإكليريكية بالمعادي

ٱستقبَلَتِ اليومَ، الكلية الإكليريكية بالمعادي، المطران كريكور أوغسطينوس كوسا، أسقف الإسكندرية للأرمن الكاثوليك.

وترأس المطران صلاة القداس الإلهي، بمشاركة الأب بيشوي رسمي، مدير الكلية، الذي أعرب عن سعادته بزيارة المطران كوسا، والصلاة معه، كما شارك أيضًا في الذبيحة الإلهية الشمامسة الإكليريكيون.

هذا ونظمت جمعية "كاريتاس- مصر"، مكتب قنا، والأقصر وأسوان، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظات قنا، الأقصر، وأسوان"، على مدار شهر فبراير الماضي، ثماني عشرة ندوة توعوية توعية لعدد تسعمائة مستفيد على رسائل مشروع "وعي"، بقرى حياة كريمة، المرحلة الأولى، بالمحافظات السالف ذكرها، وذلك ضمن أنشطة مشروع وعي للتنمية المجتمعية.

كما ذكرت صفحة كاريتاس مصر، أنه في إطار مشروع "كن آمنًا ٢- B-Safe 2 "، الذي تنفذه جمعية "كاريتاس مصر"، بالشراكة مع منظمة "هاند كاب انترناشونال"، تم عقد اتفاق تعاون بين جمعية "كاريتاس- مصر"، ومركز شباب بولاق أبو العلا.

يأتي ذلك إيمانًا من الطرفين بأهمية مساعدة الأسر الأكثر استحقاقًا في المنطقة، والتأكيد على أهمية حصولهم علي جلسات توعوية عن آليات محو الأمية المالية والغذائية والتوظيفية، وتسليم بعض الأسر قسائم شراء غذائية.