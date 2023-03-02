الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وزير الآثار: مشروع «سكان بيراميدز» إضافة جديدة للحضارة المصرية

جانب من الحدث
جانب من الحدث

انطلقت، منذ قليل، فعاليات المؤتمر الصحفي لوزير السياحة والآثار أحمد عيسى، للإعلان عن تفاصيل مشروع «سكان بيراميدز» من أمام الهرم الأكبر بمنطقة أهرامات الجيزة، بحضور خالد العناني، وزير السياحة والآثار السابق، زاهي حواس، عالم الآثار المصرية، هاني هلال، وزير التعليم العالي السابق، مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار وعدد من قيادات الوزارة.

وقال وزير السياحة والآثار، إن الدولة المصرية حريصة على التراث المصري وتعريف السائحين بمستجدات الحضارة المصرية القديمة، وما تكشف عنه من أسرار ما زالت تبوح عنها حتى الآن.

وأضاف عيسى أن مشروع «سكان بيراميدز» أو مشروع استكشاف الأهرامات سيجعل القاهرة مكانًا ذا خصوصية لكل مثقف، موضحًا أن نواة هذا المشروع كانت في 2015 واستمر العمل عليه بوجود الوزير السابق خالد العناني حتى عام 2016، وتم تشكيل لجنة علمية دولية، وبدأ عمله باكتشاف وجود فراغ في الوجه الشمالى لهرم خوفو.

ممر طوله 9 أمتار داخل الهرم الأكبر 

وقال عيسى، إن اللجنة العلمية استخدمت كل الوسائل التكنولوجيا غير المدمرة للأهرامات، وتلسكوب ماسح ضوئي من داخل الفتحة ليكشف عن وجود ممر داخل الهرم الأكبر طوله يصل إلى 9 أمتار، وعرضه يصل إلى مترين و10 سم، موضحًا أن أول رصد للممر في أكتوبر 2016.

واختتم الوزير بأن الأعمال ما زالت مستمرة على المشروع لمعرفة ما سيسفر عنه هذا الممر، موضحًا أن هذا المشروع سيكون إضافة جديدة للآثار المصرية وسيجذب السائحين لمعرفة سر من أسرار عجائب الدنيا السبع، خاصة أن سر بناة الأهرامات مازال يشغل المهتمين بالحضارة المصرية القديمة حول العالم، موضحًا أنة قد شاركت عدد من الجامعات المصرية فى المشروع العلمى الجديد الذى يلقى اهتمامًا من كل الجامعات الدولية. 

مشروع “سكان بيراميدز وزاهى حواس الآثار المصرية مشروع استكشاف الاهرامات الأهرامات

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