الحكومة البريطانية تعلن مصادرة أسلحة إيرانية من قارب فى خليج عمان

أعلنت الحكومة البريطانية، الخميس، عن مصادرة أسلحة إيرانية من قارب تهريب في المياه الدولية في خليج عمان.

وكشفت وزارة الدفاع البريطانية عن أن طائرة مراقبة واستطلاع مسيرة تابعة للمخابرات الأمريكية رصدت القارب وهو يبحر باتجاه الجنوب قادمًا من إيران بسرعة عالية خلال ساعات الظلام، وتعقبته أيضًا طائرة هليكوبتر بريطانية.

وأضافت أن الفحص الأولي للمضبوطات يشير إلى أن الطرود تشمل صواريخ إيرانية موجهة مضادة للدبابات، ومكونات صواريخ باليستية متوسطة المدى، وأضافت أنها أبلغت الأمم المتحدة بعملية المصادرة.

وأوضحت: القارب حاول في البداية الإبحار إلى داخل المياه الإقليمية الإيرانية عندما تلقى نداء من البحرية الملكية، لكن فريقًا من مشاة البحرية الملكية أوقفه واعتلاه وصادر الطرود المشبوهة.

من جانبه، قال وزير الدفاع البريطاني بن والاس، في بيان: نؤكد ما قامت به السفينة لانكستر من عملية مصادرة (للأسلحة)، وهذا الوجود الدائم للبحرية الملكية في منطقة الخليج يؤكد التزامنا بالتمسك بالقانون الدولي والتصدي للنشاط الذي يهدد السلام والأمن في جميع أنحاء العالم.

وتعد هذه العملية هي الثالثة خلال عامين التي تضبطها البحرية البريطانية في أعقاب عمليتين سابقتين صادرت خلالهما أسلحة إيرانية في المنطقة في أوائل العام الماضي، خلافًا للأسلحة التي تضبطها البحرية الأمريكية.

وكانت قوات القيادة المركزية الأمريكية اعترضت سابقًا سفينة صيد في 6 يناير الماضي في خليج عمان وضبطت أكثر من 2100 بندقية هجومية على طول طريق بحري من إيران إلى اليمن.

وقبلها بنحو شهر وتحديدًا في ديسمبر عام 2022 ضبطت البحرية الأمريكية مواد إيرانية متفجرة تضمنت 140 طنًا من سماد اليوريا، و70 طنًا من كلورات الأمونيوم و50 طنًا من طلقات الذخيرة والصمامات ووقود الصواريخ.