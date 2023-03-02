الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير الاتصالات يبحث سبل التعاون مع مسئولى شركات تكنولوجية عالمية

وزير الاتصالات
وزير الاتصالات

عقد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مجموعة من اللقاءات مع مسئولي عدد من كبرى الشركات التكنولوجية العالمية في ختام مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي للهواتف المحمولة MWC 2023 المنعقد بمدينة برشلونة في إسبانيا.

تناولت اللقاءات تسليط الضوء على مقومات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري ومناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الصلة.

والتقى الدكتور عمرو طلعت، جاكلين شيجيلين رئيس خدمات التسويق والمبيعات لحلول الحوسبة السحابية بشركة هواوي، وتيري هي، الرئيس الإقليمي للشركة بمنطقة شمال إفريقيا، وعدد من قيادات الشركة.

وخلال اللقاء شهد الدكتور عمرو طلعت توقيع اتفاقية تعاون بين الشركة المصرية للاتصالات وشركة هواوي العالمية بهدف توفير حلول من شركة هواوي في مجال التحول الرقمي.

وقع اتفاقية التعاون المهندس عادل حامد العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات، وجيم ليو الرئيس التنفيذى لشركة هواوى مصر.

واجتمع الدكتور عمرو طلعت مع أنطونيو ميسا نائب أول رئيس شركة أوراكل Oracle لشئون خدمة العملاء بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا.

كما التقى الدكتور عمرو طلعت مع مارسين سمولارسكى كبير مديرى المبيعات فى شركة ماكس لينير Maxlinear بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا، وعدد من قيادات الشركة.

كذلك عقد الدكتور عمرو طلعت لقاء مع كيفين سيمزر مدير العمليات بشركة تريند ميكرو Trend Micro العالمية.

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر القائم بأعمال الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والمهندسة شيرين الجندى مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للاستراتيجية والتنفيذ، والمهندس محمد نص الدين مساعد الوزير للبنية المعلوماتية الدولية، والدكتور حسام عثمان مستشار الوزير للإبداع التكنولوجى وصناعة الإلكترونيات والتدريب.

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