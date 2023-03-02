الغد: الدولة صوبت العديد من الخطوات تجاه الملف الحقوقى

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، أن الدولة المصرية وقفت وحدها في وجه الإرهاب ليس فقط على المستوى المحلي، بل نددت أمام المجتمع الدولي والمحافل الدولية بضرورة مجابهته، مشيرًا إلى أن الإرهاب يمثل عائقًا كبيرًا أمام تحقيق مفهوم حقوق الإنسان، لافتًا إلى أن الدولة المصرية صوبت العديد من الخطوات تجاه الملف الحقوقي ولم يعد لديها ما تخفيه في هذا الملف.

ولفت موسى، في تصريحات صحفية، إلى أن الدولة المصرية نجحت في بناء منظومة متكاملة لحقوق الإنسان، ومن أجل تحقيق ذلك اهتمت بالمنظومة التشريعية، وكذلك المشاركة في المبادرات وثيقة الصلة بحقوق الإنسان والتي يتم تنفيذها من خلال مؤسسات الدولة ومجالسها المستقلة.

وأضاف أن مصر ماضية في طريق الإصلاح بخطى ثابتة لا تخشى أحدًا، ولديها كل المقومات الحقيقية التي تساعدها على تحقيق كل أوجه العدالة والمبادئ الإنسانية الثابتة التي نص عليها الدستور والقانون.

واستعرض وزير العدل، المستشار عمر مروان، التقرير الدوري الخامس لمصر المقدم للجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، المعنية بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد أن كانت مصر قد تقدمت به في نوفمبر 2019.

وتابع: لقد مرت مصر بعقد من التحولات السياسية والأمنية، وتطلع المواطن المصري إلى الحياة في دولة مدنية حديثة، قوامها المساواة والديمقراطية وحقوق الإنسان وسيادة القانون، وقد أسفر مسار البناء الذي اختاره المصريون عن تغييرات هيكلية شملت دستورًا جديدًا، وتشريعات مواكبة، وسياسات طموحة تلبي تطلعات المصريين في حياة كريمة يتمتعون فيها بالمساواة دون تمييز.

وأكد أن الرؤية المصرية بالنسبة لحقوق الإنسان تستند على عدد من المبادئ الأساسية، أبرزها: انها مترابطة ولا تتجزأ، وأن ثمة تكامل بين الديمقراطية وحقوق الإنسان، وكلاهما داعم للحق في التنمية، وأهمية تحقيق التوازن بين الحقوق والواجبات، وبين حق الفرد والمجتمع، وأن ممارسة الحقوق والحريات تتطلب ضوابط لحماية حقوق الغير وحرياتهم، بالإضافة الى متطلبات الأمن القومي والنظام العام، وكلها منصوص عليها في العهد.