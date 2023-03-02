الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

خطوة في مسيرة.. الكنيسة تستكمل مسيرة الاهتمام بالطفولة

الكنيسة
الكنيسة

تولي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة قداسة البابا الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اهتماما خاصا بالنشء القبطي، حتى أنها خصصت جزءا من مراحل مدارس التربية الكنسية لأطفال الروضة وأسمته “ني أنجيلوس” وهي كلمة يونانية تعني ملائكة. 

وفي هذا الصدد، تبدأ اليوم الخميس، أحدث دورات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التدريبية عن تأسيس الحضانات تحت شعار “تأسيس الحضانات من الألف إلى الياء”. 

ويأتي ذلك تحت إشراف الأنبا رافائيل أسقف عام كنائس حي وسط القاهرة للأقباط الأرثوذكس، وتتناول الدورة عدة موضوعات مهمة مثل عوامل نجاح الحضانة، والصحة النفسية لفريق العمل والطفل والأسرة، وأهمية دور الحضانة والسن المناسب لدخولها والتدخل المبكر، والبرنامج اليومي للحضانة، وكيفية تطبيق برنامج مونتسوري وتنمية مهارات الطفل نظريا.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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