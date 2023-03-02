متحدث الوزراء: قرار العمل بالتوقيت الصيفى يأتى لتخفيض 10% فائض كهرباء وطاقة

أوضح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أهمية قرار إعادة العمل بالتوقيت الصيفي، قائلا: "إن القرار الذي اتخذته الحكومة اليوم بعودة العمل بالتوقيت الصيفي اعتباراً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، هو قرار مدفوع باعتبارات اقتصادية محضة".

وأضاف السفير نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية الذي يقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن الهدف الأساسي هو كيف يتم توفير أكبر قدر من استهلاك الطاقة، لافتا إلى أن الطاقة أصبحت مرتفعة الثمن جدًا خاصة بعد الأزمة الروسية الأوكرانية، وهو ما تسبب في وضع ضغوط كبيرة على الموازنة العامة للدولة، وبالتالي كان الهدف هو "ما هي الطرق التي تمكنا من توفير الاستهلاكات من الطاقة؟".

وأوضح أن الدراسة التي أجرتها وزارة الكهرباء مع وزارة البترول خلصت إلى أن التوقيت بالعمل الصيفي أي تقديم الساعة لمدة 6 أشهر في فصل الصيف، سيترتب عليه إجمالا توفير إجماله 10% من استهلاكات مصر من الطاقة، وهي نسبة كبيرة توفيرها يمكن الدولة المصرية من توفير هذه النسبة لأغراض أكثر إلحاحا، وسيخفض الضغط عن الموازنة العامة للدولة.