الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة

مسلسل سره الباتع 
مسلسل سره الباتع 

تشهد القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة متنوعة من أفضل مسلسلات الماراون الرمضانى لموسم رمضان 2023. 

وأعلنت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم 23  من شهر مارس للعام 2023، حيث  يتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 من شهر شعبان عام 1444 هجريًا، بحسب دار الإفتاء المصرية، وبذلك يعتبر المتبقى على شهر رمضان 22 يوم.

وجاءت خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة على للنحو التالي:
 

مسلسلات قناة أون  
الكتيبة ١٠١ 

لا يتوفر وصف.


الكبير 

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ضرب نار 

لا يتوفر وصف.

 

لا يتوفر وصف.


سره الباتع 

لا يتوفر وصف.


جميلة 

لا يتوفر وصف.

 

مسلسلات dmc 
الصفارة 

لا يتوفر وصف.
لا يتوفر وصف.


تحت الوصاية 

لا يتوفر وصف.


جعفر العمدة 

لا يتوفر وصف.

 

لا يتوفر وصف.


سوق الكانتو 

لا يتوفر وصف.


علاقة مشروعة 
كشف مستعجل 
رسالة الإمام (الإمام محمد بن ادريس الشافعي)

لا يتوفر وصف.

 

مسلسلات CBC 
عملة نادرة 
مذكرات زوج 

لا يتوفر وصف.

 

لا يتوفر وصف.


جات سليمة 
١٠٠٠ حمد الله علي السلامة
الإمام الشافعي 
جميلة 


مسلسلات الحياة 
حضرة العمدة 

لا يتوفر وصف.

 

لا يتوفر وصف.

سره الباتع 
الامام الشافعي 
علاقة مشروعة 
كشف مستعجل 
جميلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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