خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة
تشهد القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة متنوعة من أفضل مسلسلات الماراون الرمضانى لموسم رمضان 2023.
وأعلنت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم 23 من شهر مارس للعام 2023، حيث يتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 من شهر شعبان عام 1444 هجريًا، بحسب دار الإفتاء المصرية، وبذلك يعتبر المتبقى على شهر رمضان 22 يوم.
وجاءت خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة على للنحو التالي:
مسلسلات قناة أون
الكتيبة ١٠١
الكبير
ضرب نار
سره الباتع
جميلة
مسلسلات dmc
الصفارة
تحت الوصاية
جعفر العمدة
سوق الكانتو
علاقة مشروعة
كشف مستعجل
رسالة الإمام (الإمام محمد بن ادريس الشافعي)
مسلسلات CBC
عملة نادرة
مذكرات زوج
جات سليمة
١٠٠٠ حمد الله علي السلامة
الإمام الشافعي
جميلة
مسلسلات الحياة
حضرة العمدة
سره الباتع
الامام الشافعي
علاقة مشروعة
كشف مستعجل
جميلة