تشهد القنوات التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية باقة متنوعة من أفضل مسلسلات الماراون الرمضانى لموسم رمضان 2023.

وأعلنت الحسابات الفلكية أنه من المتوقع أن يكون أول أيام شهر رمضان يوم 23 من شهر مارس للعام 2023، حيث يتم استطلاع الهلال للعام الهجري يوم 29 من شهر شعبان عام 1444 هجريًا، بحسب دار الإفتاء المصرية، وبذلك يعتبر المتبقى على شهر رمضان 22 يوم.

وجاءت خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة على للنحو التالي:



مسلسلات قناة أون

الكتيبة ١٠١



الكبير



ضرب نار



سره الباتع



جميلة

مسلسلات dmc

الصفارة



تحت الوصاية



جعفر العمدة



سوق الكانتو



علاقة مشروعة

كشف مستعجل

رسالة الإمام (الإمام محمد بن ادريس الشافعي)

مسلسلات CBC

عملة نادرة

مذكرات زوج



جات سليمة

١٠٠٠ حمد الله علي السلامة

الإمام الشافعي

جميلة



مسلسلات الحياة

حضرة العمدة

سره الباتع

الامام الشافعي

علاقة مشروعة

كشف مستعجل

جميلة