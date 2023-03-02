الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بمقطوعة موسيقية على الكمان.. متسابق «الدوم» تونى روميل يتألق فى العزف الموسيقى

متسابق الدوم توني
متسابق الدوم توني روميل

أبدع متسابق الدوم تونى روميل بمقطوعة موسيقية على آلة الكمان خلال مسابقة العزف الموسيقى، بالموسم الثاني من برنامج الدوم، وأشادت به لجنة تحكيم مسابقة العزف من الموسيقار ماجد سرور، والفنان طارق فؤاد، والفنان نبيل برجاس، والفنان يحيى الموجي، وسعيد الأرتيست. 

وعلق يحيى الموجى على عزف المتسابق، قائلا: "إيدك اليمين أحسن من إيدك الشمال".

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

يذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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