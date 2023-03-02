الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الزمالك يجهز روقا وأحمد فتوح لمواجهة بيراميدز فى الدورى

الزمالك
الزمالك

يجهز الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، الثنائي أحمد فتوح ومحمد أشرف "روقا" من أجل المشاركة في المباراة المقبلة أمام بيراميدز، ضمن منافسات الجولة 20 من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويُجرى تجهيز محمد أشرف "روقا" لاعب الفريق للدفع به أمام بيراميدز، وهناك تفكير من فيريرا لإشراك اللاعب أساسيًا في المباراة.

كما أن هناك مفاضلة بينه وبين دونجا لمجاورة سيف جعفر، لكن لم يتم حسم الأمر بصورة نهائية.

كما صار أحمد فتوح جاهزًا للمشاركة في المباراة بصورة طبيعية، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي لحقت به في العضلة الخلفية خلال الفترة الماضية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 32 نقطة، جمعها من الانتصار في 9 مباريات، والتعادل في خمس مباريات، والخسارة 4 مرات، بينما يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

الزمالك محمد أشرف روقا بيراميدز مباراة الزمالك وبيراميدز الدورى المصرى

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