الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

3 متسابقات فى فئة الرسم والنحت يتأهلون للتصفيات النهائية بـ«الدوم»

ياسمين أيمن
ياسمين أيمن

اختارت لجنة تحكيم برنامج "الدوم" فئة الرسم والتصوير والنحت، والمكونة من أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، الفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية  تريز أنطون، 3 متسابقات للتأهل للمرحلة النهائية من الدوم.

أسماء المؤهلين

أمنية نجيب عن لوحة ذكريات 

أمنية نجيب

رحمة السعيد عن لوحة أنثى 

رحمة السعيد

ياسمين أيمن عن تمثال هدنة 

ياسمين أيمن

معلومات عن الدوم

يذكر أن «الدوم»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح. 

وشهدت النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ووصل عدد المتقدمين، للبرنامج إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

الدوم للتأهل للمرحلة النهائية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية شركة ميديا هب مبادرة لاكتشاف الموهبين فئة الرسم والتصوير والنحت

مواد متعلقة

«الدوم» يختار 8 لنهائيات مسابقة الغناء.. ويحتفى بمسيرة موسيقار الأجيال

«الدوم» تشيد بإحساس المتسابق محمود جمعة فى أغنية «كل واحد»

لفتة إنسانية من حميد الشاعرى لأحد المتقدمين لبرنامج الدوم من ذوى الهمم

لجنة تحكيم مسابقة الغناء بـ«الدوم» تختار 8 متسابقين للتصعبد إلى المرحلة المقبلة

مواعيد عرض برنامج اختيار المواهب «الدوم» الموسم الثانى والقنوات الناقلة

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

إخلاء 20 أسرة من عقار القبارى المنهار بالإسكندرية لخطورته على السكان

أسعار الأعلاف اليوم الخميس 2 مارس 2023

رابط الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضى لشهر مارس 2023

خريطة عرض مسلسلات رمضان على قنوات المتحدة

استقرار أسعار البقوليات اليوم الخميس خلال التعاملات الصباحية

اعتقال 30 شخصا وإصابة 11 آخرين فى مظاهرات إسرائيل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)