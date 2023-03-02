3 متسابقات فى فئة الرسم والنحت يتأهلون للتصفيات النهائية بـ«الدوم»

اختارت لجنة تحكيم برنامج "الدوم" فئة الرسم والتصوير والنحت، والمكونة من أشرف رضا أستاذ الفنون الجميلة، الفنان سامح إسماعيل القيم الفني لمتحف الفن المعاصر، والفنانة التشكيلية تريز أنطون، 3 متسابقات للتأهل للمرحلة النهائية من الدوم.

أسماء المؤهلين

أمنية نجيب عن لوحة ذكريات

أمنية نجيب

رحمة السعيد عن لوحة أنثى

رحمة السعيد

ياسمين أيمن عن تمثال هدنة

ياسمين أيمن

معلومات عن الدوم

يذكر أن «الدوم»، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر، وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.

وشهدت النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

ووصل عدد المتقدمين، للبرنامج إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.