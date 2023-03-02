سكن لكل المصريين.. «الإسكان» تطرح وحدات سكنية لمنخفضى الدخل للتسليم الفورى

يتميز الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل بحفاظه على مستويات السعر القديمة، نظرًا لكونها وحدات تم الانتهاء من تنفيذها وتشطيبها مسبقًا، ولم ترغب الوزارة في تحميل المواطنين أي اختلاف في الأسعار، كما يتميز الإسكان الاجتماعي بالتسليم الفوري، مما يمكن المواطنين من الانتقال فورًا إلى وحداتهم السكنية الجديدة بعد إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وطرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وحدات سكنية لمنخفضي الدخل للتسليم الفوري «سكن لكل المصريين»، في 3 مناطق داخل محافظة المنيا هي مركز سمالوط، مدينة المنيا الجديدة، منطقة المطاهرة بمركز المنيا، بمساحة 90 مترا مربعا.

وقدمت الدولة المصرية ضمن المشروعات المقدمة للريس عبدالفتاح السيسي للمواطنين محدودي الدخل 74 عمارة بعدد 1776 وحدة سكنية بالمنيا الجديدة.