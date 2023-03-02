الخميس 02 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

وزير النقل: مصر ستدخل لأول مرة صناعة السكك الحديدية

وزير النقل الفريق
وزير النقل الفريق كامل الوزير

قال وزير النقل، الفريق كامل الوزير، إن محطة تحيا مصر بالإسكندرية يعمل بها أيادٍ عاملة مصرية بنسبة تزيد على 95%. 

وأضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد الفردان، بئر العبد، العريش، رفح، لافتا إلى أنه سيتم إنشاء خط سكة حديد يربط ميناء غرب بورسعيد حتى ميناء أبوقير بالإسكندرية، حيث يتم التخطيط لكل ذلك في وقت واحد، وننوي النهوض بصناعة النقل في مصر. 

وأوضح وزير النقل أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سعيد جدًا بمستويات المهندسين الذين تم اختيارهم للعمل في السكك الحديد، لافتا إلى أن المهندسين الذين تم اختيارهم للعمل في السكك الحديد على أعلى مستوى، حيث تم اختيار المهندسين للسكك الحديد ومترو الأنفاق وهيئات أخرى على أعلى مستوى. 

وأشار وزير التقل  إلى أن مهندسي الهيئة القومية لسكك حديد مصر حصلوا على تدريب في الأكاديمية العسكرية، وهم مطلوبون في ألمانيا. 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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