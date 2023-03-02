الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

الأرصاد: اليوم ذروة الموجة الحارة.. ونحذر من تخفيف الملابس الشتوية

درجات الحرارة
درجات الحرارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة منذ بداية الأسبوع، لتكون ذروتها اليوم وتصل درجة الحرارة إلى 32 درجة مئوية. 

 

طقس اليوم

وأكدت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" مع  الإعلامي عمرو خليل، المذاع عبر فضائية "سي بي سي"، أن ارتفاع درجة الحرارة منذ بداية هذا الإسبوع يرجع إلى تأثر البلاد بكتل هوائية مرتفعة الحرارة، مما يترتب عليه زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة، معبرة:" درجة الحرارة ستسجل غدا 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد".

 

انخفاض تدريجي بالحرارة

 وأضاف في حديثه، أنه سيكون هناك رياح مثير للرمال والأتربة، كما سيكون هناك انخفاض في الرؤية الأفقية، ولهذا يجب على المواطنين ارتداء الكمامة وبخاصة اللذين يعانون من الجيوب الأنفية.

 

 وأشارت إلى، أنه يجب على المواطنين ارتداء الملابس الشتوية خاصة خلال ساعات الليل المتأخرة، موضحة أن الموجة الحارة ستكون نهايتها الجمعة القادمة ومن ثم تعود درجات الحرارة المنخفضة. 

منار غانم الأرصاد الجوية ذروة الحرارة سي بي سي من مصر

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