بورترية عزل ضوئى عن كريم عبد العزيز يبهر لجنة تحكيم «الدوم»

أبهر المتسابق محمد إبراهيم، من المنوفية، لجنة تحكيم فئة الفن التشكيلي بـ"الدوم" عن فئة التصوير والرسم، بلوحة بورترية عزل ضوئي.

وكشف المتسابق عن مدلول اللوحة، قائلًا: "الفن اللي مقدم بيه في الدوم الأرتك اليدوي، زمان البورترية عبارة عن طبقة واحدة من الأبلكاش متفرغ من عليها الملامح أو محفورة، الفن ده عبارة عن 10 طبقات من الأبلكاش الطبقة العليا ترسم ملامح على الطبقة السفلى".

وتابع: "جبت الصورة وعزلت عنها الضوء خالص، وبدأت أقطع كل طبقة لوحدها".

وعن سر اختياره للفنان كريم عبدالعزيز، قال: "بحب كريم عيد العزيز جدًا وكان من لجنة التحكيم وبتمنى البرنامج يوصلني بيه".

وعقب المتسابق عقب خروجه من مسرح "الدوم" قائلًا: "قدمت بفكرة جديدة بورترية أرتك طبقات، وده واخد براءة اختراع، وقدمت بيه عشان مبسوط أن فئة الفنون التشكيلية اتفتحت في الموسم ده".

"الدوم"

وبدأت آخر حلقة من تجارب الأداء الكامل لفئة الفن التشكيلي والعزف الموسيقي، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والمُذاع عبر فضائية DMC لبدء منافسة بين المتسابقين من فئة الفن التشكيلي.

وتشكلت أعضاء لجنة التحكيم لفئة الفن التشكيلي، من الدكتور أشرف رضا، أستاذ الفن التشكيلي، وسامح إسماعيل، الفنان التشكيلي، وتريز أنطوان، الفنان التشكيلي.

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعًا وتنوعًا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي؛ للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

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