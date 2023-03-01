أرسنال يسحق إيفرتون برباعية ويواصل الانفراد بصدارة الدورى الإنجليزى

انتصر فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد النني، لاعب المنتخب الوطني على ضيفه إيفرتون، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي التي جمعتهما على ملعب الإمارات، بأربعة أهداف دون رد.

وأنهى أرسنال الشوط الأول من المباراة متقدمًا بهدفين دون رد.

وفرض أرسنال استحواذه على مجريات اللعب من بداية المباراة وقدم أداءً هجوميًا متوسطًا وكذلك أداء إيفرتون الهجومي واتسم بخطورة أكثر نسبيًا على مرمى أرسنال.

وحاول لاعبو إيفرتون تسجيل هدف مبكر ومباغتة لاعبي أرسنال الذين حاولوا اختراق الدفاعات المنظمة لفريق إيفرتون.

أغلب المحاولات الهجومية لكلا الفريقين خلال الشوط الأول لم تنجح في تهديد المرمى.

وسجل بوكايو ساكا هدف التقدم لفريق أرسنال في الدقيقة 42 بد تحويله عرضية أولكساندر زينشنكو أعلى مرمى جوردان بيكفورد، حارس إيفرتون.

واستمرت المحاولات الهجومية من لاعبي الفريقين خلال الدقائق المتبقية من عمر الشوط.

وسجل جابرييل مارتينيلي، الهدف الثاني لأرسنال في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.

وسدد لاعبو أرسنال كرة واحدة على المرمى من محاولتين وخرجت الثانية من الملعب، مقابل تسديدتين على المرمى لفريق إيفرتون من أصل 4 محاولات، وخرجت كرة من الملعب واعترض الدفاع أخرى.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 64%، مقابل 36% لصالح فريق إيفرتون.

واستمر استحواذ أرسنال على مجريات اللعب خلال الشوط الثاني من المباراة وجاء الأداء الهجومي ضعيفًا بين كلا الفريقين.

وحاول لاعبو أرسنال تسجيل الهدف الثالث وتأمين انتصارهم، فيما سعى لاعبو إيفرتون لتسجيل هدف تقليص الفارق من أجل العمل على العودة في النتيجة.

وأضاف مارتن أوديجارد، الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 71 من عمر المباراة.

واستمر الضغط الهجومي من لاعبي أرسنال لتسجيل الهدف الرابع وزيادة تقدمهم في النتيجة، حتى أضافه جابرييل مارتينيلي في الدقيقة 80.

وسدد لاعبو أرسنال 5 كرات على المرمى من 12 محاولة، مقابل3 تسديدات من 6 محاولات لفريق إيفرتون.

واستحوذ أرسنال على مجريات اللعب بنسبة 72% مقابل 28% لصالح فريق إيفرتون.

ورفع أرسنال رصيده لـ60 نقطة يواصل بها تصدر ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الـ18.