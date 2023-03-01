الخميس 02 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الصحة»: 11 ألف شخص أجروا الفحص الطبى للزواج

الفحص الطبي
الفحص الطبي

كشف د. حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، عن أسعار الشهادة الطبية للمقبلين علي الزواج.

وقال عبدالغفار، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، المذاع عبر فضائية "DMC "، مساء الأربعاء، إنه لا يشترط التقيد بوجود الطرف الاخر أثناء فحص المقبلين علي الزواج.

أضاف أن هناك أكثر من 11 ألف فحص تم إجراؤها للمقبلين على الزواج حتى الآن، موضحًا رقم الخط الساخن للراغبين في عمل فحوصات قبل الزواج هو 135513.

وأشار إلى أن عملية استخراج الشهادة الطبية الخاصة بفحص المقبلين على الزواج تبدأ بالتوجه لأقرب وحدة صحية من وحدات الفحص المخصصة للمقبلين على الزواج.

وأكد أنه يتطلب وجود بطاقة الرقم القومى، مشيرة إلى أنه يتم دفع رسوم استخراج الشهادة بواقع 220 جنيهًا.

وأوضح حسام عبدالغفار أن هناك ارتفاعًا فى معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية مع تغيرات الجو، لافتًا إلى أن الإنفلونزا الأعلى ثم المخلوى، وارتفاع تدريجى بالكوفيد والتى تقل معدلات الوفيات بها، حيث أوصى بالتهوية الجيدة وارتداء الكمامات فى الأماكن المغلقة والجرعة المنشطة للقاح.

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