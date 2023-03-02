الخميس 02 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«حياة كريمة» تعالج المرضى مجانًا داخل قرى المنيا

حياة كريمة
حياة كريمة

قدمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الخدمات الطبية والصحية في القرى النائية والأكثر فقرًا، وذلك من خلال تطوير الوحدات الصحية بإدخال الأجهزة الطبية الحديثة وتوفير أطباء في مختلف التخصصات الطبية، إلى جانب تنظيم القوافل الطبية التي تجوب الشوارع للكشف والعلاج على المرضي بالمجان. 

أنهت مشقة الذهاب إلى العيادات الخارجية

«رمضان محمد»، يبلغ من العمر  ٥٨ سنة، يقطن في إحدى قرى محافظة المنيا، يعاني من مرض مزمن، وكان يسلك  طريقًا طويلًا لتلقي العلاج وشراء العلاج اللازم، وكان ذلك يكلفه الكثير من المال والمجهود واستمر حال الرجل المسن لسنوات طويلة، حتى جاءت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي قامت بتطوير وإصلاح الوحدة الصحية داخل قريته ووفّرت جميع التخصصات الطبية التي يحتاج إليها لتلقي العلاج ما وفر عليه مشقة الذهاب إلى العيادات الخاصة ودفع الأموال الكثيرة.

وذكر المسن أن قوافل مبادرة «حياة كريمة» الطبية التي تجوب شوارع القرية تضم تخصصات «الباطنة والأطفال والجراحة والجلدية والأسنان والمسالك البولية والنساء والتوليد وأنف وأذن وحنجرة»، وعيادة تنظيم أسرة، ومعملًا، وصيدلية لصرف الدواء بالمجان، ويتم  توقيع الكشف وإجراء الفحوصات الطبية والتحاليل وصرف العلاج، مشيرًا إلى أن المبادرة موجودة في كل قرية للوصول لجميع المرضى.

كما أن المبادرة والأطباء يتابعون حالة المرضى حتى شفائهم  للاطمئنان على حالتهم الصحية من خلال إجراء الفحوصات الطبية الشاملة الدورية لهم، وكان ذلك بمثابة حلم للمرضي داخل القرى النائية بعدما عانوا لسنوات طويلة بسبب قلة الخدمات الطبية المقدمة إليهم.

ويختتم المسن حديثة موجه الشكر والتقدير للقائمين على المبادرة الرئاسية بعدما شاهد الخدمات التي انتفع بها جميع سكان قرى الريف، كما وجه الشكر للرئيس السيسي، على تلك المبادرة التي غيّرت حياة السكان للأفضل.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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