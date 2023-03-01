محمد رمضان يواصل تصوير فيلم «هارلى» والعرض فى عيد الفطر

احتفل صناع فيلم "هارلي" أسطورة الأسفلت ببدء تصوير الفيلم، وذلك تحت شعار جديد "السرعة أشد من القوة"، حيث يواصل فريق الفيلم تصوير المشاهد في العديد من الأماكن استعدادًا لعرضه في عيد الفطر المبارك.

الفيلم إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، كان قد بدأ يوم "الخميس" الماضي، تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي"، وشارك النجم محمد رمضان في أول أيام التصوير النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة.

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع منتج العمل على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع الشركة المنتجة.