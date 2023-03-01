الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد رمضان يواصل تصوير فيلم «هارلى» والعرض فى عيد الفطر

رمضان
رمضان

احتفل صناع فيلم "هارلي" أسطورة الأسفلت ببدء تصوير الفيلم، وذلك تحت شعار جديد "السرعة أشد من القوة"، حيث يواصل فريق الفيلم تصوير المشاهد في العديد من الأماكن استعدادًا لعرضه في عيد الفطر المبارك.

الفيلم إخراج محمد سمير وتأليف محمد سامي ومحمد سمير مبروك، وبطولة محمد رمضان، مي عمر، محمود حميدة، أحمد داش، مي كساب، إسماعيل فرغلي.

يشار إلى أن النجم محمد رمضان، كان قد بدأ يوم "الخميس" الماضي، تصوير أول مشاهده في فيلمه السينمائي الجديد "هارلي"، وشارك النجم محمد رمضان في أول أيام التصوير  النجمة مي عمر والنجم محمود حميدة. 

وكان النجم محمد رمضان، قد أعرب في وقت سابق عن سعادته بالتعاقد مع منتج العمل على بطولة فيلم "هارلي"، وقال رمضان، عقب توقيع العقد إن الفيلم مقرر عرضه فى عيد الفطر المبارك، ويأمل أن يكون بداية لانطلاق عدة مشروعات أخرى مع الشركة المنتجة.

المشاهد المنت النجم محمد رمضان النجمة الن النجمة مي عمر إلى امى أن ا

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

تحريات مكثفة لكشف غموض العثور على جثة فتاة متعفنة بالتجمع الأول

المشدد 10 سنوات لمزارع بتهمة الاتجار في المخدرات بالإسكندرية

رمضان 2023.. إثارة وتشويق في البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

لأول مرة.. نتفليكس تطرح عرضاً مسرحي لسلسلة «Stranger Things»

«رميم» برنامج جديد لمصطفى حسنى على ON فى رمضان 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خلال كلمة نتنياهو.. اشتباكات قوية بين المتظاهرين والشرطة فى إسرائيل (فيديو وصور)

فلسطين تطالب الاتحاد الأوروبى بتأسيس نواة للرقابة على جرائم الاحتلال بحق الفلسطينيين

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل