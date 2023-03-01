وزير النقل: 10 مليارات جنيه تكلفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل، إن أكبر عمق في ميناء الإسكندرية كان 12 مترًا، وتمت إضافة محطة جديدة التي استقبلت أكبر حاوية اليوم.

وأَضاف وزير النقل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى أنه لأول مرة ميناء الإسكندرية يستقبل السفينة العملاقة والمحملة بـ10 آلاف حاوية.

أوضح الوزير أن المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية يمكن أن تستقبل أي سفينة عملاقة، لافتًا إلى أن ميناء الإسكندرية يحقق أعلى معدلات تداول في تاريخه بإجمالي يزيد عن 62 مليون طن.

وأشار وزير النقل إلى أن المحطة متعددة الأغراض في ميناء الإسكندرية زادت من قوة الميناء بـ50%، لافتًا إلى أن مصر ستكون مركز التجارة العالمية.

وتابع "لدينا 90 كيلو أرصفة حاليًاً، ووضعنا خطة لجعل مصر مركز التجارة العالمية، كما يعمل ميناء الإسكندرية على مضاعفة الأرصفة والطاقات الاستيعابية".

وأشار إلى أن تكلفة محطة تحيا مصر متعددة الأغراض تبلغ 10 مليارات جنيه، مؤكدًا أن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها بميناء الإسكندرية حاليًا بتكلفة استثمارية 7 مليارات جنيه ولا تتحمل موازنة الدولة أي أموال، لافتًا إلى أن محطة تحيا مصر بالإسكندرية تعمل بأيادٍ مصرية.