الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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فن

رمضان 2023.. إثارة وتشويق في البرومو الأول لمسلسل «حضرة العمدة» بطولة روبي

حضرة العمدة
حضرة العمدة

كشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن البرومو التشويقي الأول لمسلسل “حضرة العمدة” بطولة النجمة روبي وعدد من النجوم والمقرر عرضه خلال الموسم الدرامي الرمضاني على شبكة تليفزيون الحياة بشكل حصري.

وخلال البرومو الأول ظهرت الإثارة والتشويق ومشاهد الأكشن حول مجموعة من الأطراف المتصارعة حول فتاة جامعية تصبح عمدة لإحدى القرى.

يشارك في بطولة مسلسل حضرة العمدة عدد كبير من النجوم بجوار روبي منهم سميحة أيوب، وبسمة، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج عادل أديب وإنتاج فنون لريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز.

وبدأت الشركة المتحدة إطلاق البروموهات الأولى للمسلسلات المختلفة حيث أطلقت أيضا قبل قليل برومو مسلسل رسالة الإمام بطولة الفنان خالد النبوي وبرومو مسلسل تحت الوصاية بطولة الفنانة منى زكي ويعرض حصريا عبر قنوات دي إم سي وظهرت النجمة منى زكي حاملة طفلها وتخاطب زوجها المتوفي بأنها ستفعل أمرا جديدا علهيا مطالبة بأن يسامحها على ما ستقوم به وسط أجواء من الغموض.

الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المتحدة المتحدة للخدمات الإعلامية حضرة العمدة الموسم الدرامى الرمضانى تليفزيون الحياة الحياة

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