المسلمانى: الإسماعيلية الجديدة نموذج رائع فى صناعة الأمل

سلّط برنامج الطبعة الأولي مع الإعلامي أحمد المسلماني، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء، الضوء علي مدينة الإسماعيلية الجديدة.

وقال المسلماني إن الدولة المصرية تقوم بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على الساحل الشرقي لقناة السويس.

أضاف أن الإسماعيلية الجديدة يتم تشييدها على مستوى عالمي، لافتًا إلى أن المدينة بها نادي الإسماعيلي الجديد المقام على مساحة 30 فدانًا، موضحًا أن الإسماعيلية الجديدة تستوعب أكثر من ربع مليون نسمة على مساحة 13 ألف فدان و11 كم لساحل المدينة، طبقًا لأحدث نظم التشييد والبناء، لافتًا إلى أن المدينة نموذج رائع في صناعة الأمل.