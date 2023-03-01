زراعة الفيوم: نعمل على خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج

خصص برنامج "الحياة اليوم" مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الأربعاء فقرة لمعرفة آراء مربي الماشية والدواجن في جهود الدولة لدعم المزارعين وصغار الفلاحين بالفيوم.

وقال وكيل زراعة الفيوم المهندس مصطفى راشد إن طبيعة المحافظة تؤهلها إلى أن تكون مصر الصغرى بتضاريسها وجوها، والمساحة المزروعة في الفيوم تقترب من 400 ألف فدان من مساحة 6 آلاف كيلو وتتنوع الزراعات بين زراعات حقلية وبستانية.

وأضاف: "نعمل على خدمة الفلاح وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتوجهات وزارة الزراعة تعمل على التقاوى وتهجين تقاوٍ جديدة تواكب التغيرات المناخية وتعطى إنتاجية عالية للتعظيم من متوسط الإنتاج في ظل وحدة المساحة، ومصر أكبر دولة تنتج من وحدة المساحة في كافة المحاصيل وبالتحديد القمح".