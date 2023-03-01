«ساند» مع شباب العمال لتشجيع الشباب على مواجهة التغيرات المجتمعية

تحت رعاية وزير الشباب والرياضة..

نفذت وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مبادرة «ساند» بإشراف الدكتور عبدالله الباطش مساعد وزير الشباب والرياضة لدعم الشباب نحو التغيرات المجتمعية بمقر الاتحاد العام لشباب العمال.

وشهد اللقاء الدكتور ماجد نجم الخبير بوحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة، ومستشار وزير التعليم العالي للجامعات الأوروبية، ورئيس جامعة حلوان السابق، وبحضور عبدالعزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال.

ويأتي تنفيذ مبادرة «ساند» في إطار سلسلة اللقاءات والندوات والجلسات التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، بهدف خلق قنوات اتصال وتواصل مباشر مع الشباب للاستماع إليهم ودعم مقترحاتهم وأفكارهم حول العديد من القضايا المجتمعية التي تواجه المجتمع المصري فى الوقت الراهن، وتوعية الشباب بطرق علمية لمواجهة تلك المتغيرات.

عقد الدكتور ماجد نجم خبير وحدة السياسات بوزارة الشباب والرياضة جلسة تفاعلية مع الاتحاد العام لشباب العمال المشارك حول الظواهر السلبية التى طرأت على المجتمع، وسبل مواجهتها في إطار تفاعلي مع الشباب المشارك، موضحًا ضرورة أن يقوم الشباب باستعادة القيم الأصيلة، ونبذ القيم الدخيلة على المجتمع، وتشجيع الشباب لأقرانهم لتنمية المجتمع.