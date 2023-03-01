الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يكشف تاريخ العمل بالتوقيت الصيفى فى مصر

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن الدولة اتخذت قرارًا العام الماضي بترشيد استهلاك الكهرباء، لتوفير الغاز من أجل تصدير بعضه. 

أضاف موسى، خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن أسعار الغاز التي كانت بـ3 و4 و7 دولارات أصبحت بـ30 و40 دولارًا، لافتًا إلى أننا استفدنا من ذلك بالتوفير. 

وأوضح أن العمل بالتوقيت الصيفي سيفرق معنا، لافتًا إلى أن أول بداية العمل بالتوقيت الصيفي كان أيام الزعيم الراحل جمال عبدالناصر عام 1957، واستمررنا على هذا التوقيت حتى عام 1975. 

أشار إلى أن الرئيس السادات ألغى العمل بالتوقيت الصيفي، لافتًا إلى أنه في 1982، أعاد الرئيس مبارك العمل بالتوقيت الصيفي، ثم تم إلغاؤه 1988، ثم عاد 1995، وتم استمراره حتى 2011، ومن ثم إلغائه بعد أحداث 25 يناير ثم تمت إعادة العمل بالتوقيت الصيفي 2014 لمدة عام وتم إلغاؤه 2015، حتى نعود له مرة أخرى.

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