الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

العشري: فاركو حقق فوزًا مهمًا على المقاولون وأشكر اللاعبين

طارق العشري
طارق العشري

أعرب طارق العشري المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو عن سعادته بفوز فريقه أمام المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف في المباراة التي انتهت مساء اليوم الأربعاء.

وقال العشري خلال مؤتمر صحفي:"مبروك لفاركو ومجلس الإدارة واللاعبين 3 نقاط مهمين من فريق مميز".

وتابع "شوقي غريب يسير بشكل جيد مع المقاولون العرب، وقدموا مباراة جيدة ولا يوجد شك في أن المواجهة أخذت مننا تحضيرًا كبيرًا جدًا".

وأردف:"من أجل حصد الثلاث نقاط من المقاولون كان لا بد أن نركز جيدا، واللاعبين قدموا مجهودًا كبيرًا للغاية، والفريق يستحق مكان أفضل من هذا بكثير".

وأوضح "مواجهة فريق مثل المقاولون كانت لا تريد استعجال، وهذا الذي عملنا عليه، وكان هناك أكثر من تكتيك لعبنا به الشوط الأول، بجانب أننا لعبنا بشكل جيد، والشوط الثاني أيضًا عملنا بطريقة وتكتيك معين".

واختتم المدير الفني لفاركو تصريحاته قائلاً:"أحيي حارس المرمى محمد شيكا على العديد من الكرات المهمة التي أنقذ المرمى منها".

المقاولون العرب طارق العشري نادي فاركو الدوري الممتاز رابطة الأندية الجولة ال20 من الدورى

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