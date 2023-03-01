الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

أحمد موسى يكشف سبب عودة الحكومة للعمل بالتوقيت الصيفى

أحمد موسى
أحمد موسى

قال الإعلامي أحمد موسى إن مجلس الوزراء أخذ قرارًا اليوم بإعادة التوقيت الصيفي.

أضاف موسى خلال تقديمه برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر فضائية صدى البلد، أن التوقيت الصيفي ليس بجديد علينا، لكن كان موجودًا وتم إلغاؤه، ثم عاد اليوم من جديد: "هناك ناس تقول ما أهمية هذا الموضوع".

وأوضح أن إعادة العمل بالتوقيت الصيفي في غاية الأهمية، لافتاً إلى أن الدولة المصرية ليست الدولة الوحيدة التي تعمل به، إنما أمريكا وأوروبا حيث إن الفارق الزمني بيننا وبين أوروبا ساعتين واليوم يصبح الفرق ساعة. 

وأشار أحمد موسى إلى أننا سنعود لفرق التوقيت بين مصر وأوروبا ليصبح ساعة بعد عودة التوقيت الصيفي، لافتا إلى أن بدء العمل بالتوقيت الصيفي سيكون بدءاً من الجمعة الأخيرة من شهر أبريل، ونعود مرة أخرى الخميس الأخير من شهر أكتوبر: "الجمعة الأخيرة من أبريل سنقدم الساعة، حتى يطول النهار، وهل ستفرق هذه الساعة معنا؟ نعم ستفرق معنا"

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