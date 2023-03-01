صلاح أساسيًا.. تشكيل ليفربول أمام ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

كشف الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول تشكيل فريقه لمواجهة ضيفه ولفرهامبتون، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم “بريميرليج” موسم 2022-2023.

موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن موعد مباراة ليفربول وولفرهامبتون، فتُقام في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أنفيلد رود”، معقل “ الريدز”.

وتُنقل مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي على قناة بي إن سبورتس “ بريميوم 2”.

تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

أما عن تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فشهد تواجد محمد صلاح بشكل أساسي، إضافة لعودة إبراهيما كوناتي وداروين نونيز بعد تعافيهما من الإصابة.

وجاء تشكيل ليفربول لمواجهة ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي كالآتي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - كوستاس تسيمكاس

خط وسط الملعب: هارفي إيليوت – فابينيو - ستيفان بايشيتش.

في خط الهجوم: محمد صلاح - ديوجو جوتا - داروين نونيز

ترتيب ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

ويتواجد ليفربول تحت قيادة المدرب الألماني يورجن كلوب، حاليًا في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 36 نقطة، بعد خوض 23 جولة في المسابقة حتى الآن، ويأمل الريدز في الثأر من وولفرهامبتون.

- بينما يتواجد فريق وولفرهامبتون، تحت قيادة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي، حاليًا في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بعد خوض 24 جولة في المسابقة حتى الآن، ويسعى لتكرار سيناريو الفوز على ليفربول.

- يذكر أن مباراة الدور الثاني التي جمعت بين الفريقين، قد انتهت بفوز وولفرهامبتون بثلاثية نظيفة، سجلها جويل ماتيب في مرماه، وكاريج داوسون، وروبن نيفيز.