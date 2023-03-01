الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

بعد إهمالها.. تعرف على مشروع الطرق الخضراء والسياحة البيئية بمحمية قارون

الطرق الخضراء
الطرق الخضراء

خصص برنامج "الحياة اليوم"، مع الإعلامي محمد شردي، المذاع عبر فضائية"الحياة "، مساء الأربعاء فقرة لمعرفة آراء مرابين الماشية في جهود الدولة في دعم المزارعين وصغار الفلاحين.

وقال رئيس جمعية الحفاظ على البيئة فى الفيوم إيهاب محمود، إن الجمعية من منظمات المجتمع المدنى أنشئت سنة 1991 للحفاظ على المحميات الطبيعية في الفيوم محمية وادى الريان ومحمية قارون.

أضاف "فكرتى التى فزت بها في كوب 27 في شرم الشيخ كانت تتضمن إنشاء محمية داخل المحمية نفسها في المنطقة الشمالية .

وتابع "فكرة المشروع هو استخدام الدراجة داخل المحمية لمشاهدة المناطق داخل المحمية والاستمتاع بالأماكن والمشروع فاز لأنه به جزء من المكون الذكى من خلال استخدام الإنترنت، وجزء من الجانب البيئي من خلال استخدام الدراجة وهناك مبادرة من السفير هشام بدر ووزارة التخطيط لتنفيذ المشروع وهناك اتجاه لتعميمه داخل كل المحميات في الجمهورية وأغلب دول العالم وهناك كلام أن يتم تنفيذه في تنزانيا".

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