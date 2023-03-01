«الأزهر للفتوى» يعقد ندوة توعوية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة

عقد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ندوة توعوية لطلاب كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بالفيوم التابعة لجامعة مصر التكنولوجية الدولية، تحت عنوان: «القضايا المجتمعية المعاصرة»، ضمن فعاليات برنامج التوعية الأسرية المجتمعية، بالتعاون مع وزارتي التعليم العالي والشباب والرياضة، وفي ضوء توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر الشريف بضرورة النزول الميداني والالتقاء المباشر بالشباب ومحاورتهم والاستماع لما يشغل أذهانهم.

وحاضر في اللقاء فضيلة الشيخ محمد سمير، وفضيلة الشيخ محمد العليمي - عضوا مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، وتناول اللقاء عدة محاور؛ منها: الحرية (مفهومها - ضوابطها - حدودها)، وتفنيد بعض الممارسات الخاطئة مثل (الشذوذ، الانتحار، الإباحية)، وبيان دور الأسرة في حماية ابنائها من هذه الأفكار والسلوكيات والتوعية بأخطارها وأضرارها.

وفي نهاية اللقاء، استمع المحاضران إلى الشباب وأجابا عما يشغل أذهانهم من أسئلة واستفسارات وسط تفاعل كبير من الحضور.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية لتنمية الوعي لدى الشباب، وحمايتهم من الأفكار الهدَّامة، ويستمر المركز في عقد لقاءاته التوعوية في جميع محافظات الجمهورية تباعًا.

وجدير بالذكر أن برنامج التوعية الأسرية والمجتمعية التابع لمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نفّذ العديد من اللقاءات والمبادرات، والدورات المتخصصة، منذ عام 2018م، استفاد منها ما يقرب من 4,7 مليون مواطن، حرص خلالها على تنمية الوعي المجتمعي الصحيح، وتأهيل المقبلين على الزواج، تحت شعار: «أسرة مستقرة =مجتمع آمن».