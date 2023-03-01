رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية: سياسة المواطنين شهدت تغيرات جذرية في الاستهلاك والاحتفاظ بالمنتجات

قال حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، بغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه من المتوقع أن تشهد مبيعات الأجهزة الكهربائية ارتفاع طفيف في الفترة المقبلة مع حلول عيد الأم.

وأضاف مبروك، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن سياسة المواطنين شهدت تغيرات جذرية في الاستهلاك والاحتفاظ بالمنتجات الموجودة لديهم في ظل التضخم وتصليح الأجهزة الموجودة بدلًا من شراء أجهزة جديدة.

وأوضح رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات المصرية أن إقبال المواطنين على شراء المراوح والتكييفات سيقتصر على الضروريات فقط.

وأوضح أن أسعار الأجهزة الكهربائية سجلت ارتفاع بقيمة 20% مقارنة بالأعوام السابقة بسبب التضخم.

وأوضح أن هناك وفرة من المعروض من السلع في السوق ولا توجد أزمة نقص في المنتجات حتى الآن في السوق.

وأشار رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية باتحاد الصناعات، إلى أن أزمة التضخم عالمية على السوق العالمي وليس مصر فقط.



صادرات مصر من الأجهزة

كان المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن صادرات الأجهزة الكهربائية المصرية إلى السوق الإفريقي ارتفعت لتبلغ 196,4 مليون دولار، والأجهزة المنزلية سجلت نحو 140,3 مليون دولار خلال 2021.

وبلغت قيمة صادرات الكابلات لإفريقيا بلغت نحو 83,2 مليون دولار، والصناعات الكهربائية والإلكترونية نحو 52,9 مليون دولار، ومكونات سيارات نحو 24,6 مليون دولار.