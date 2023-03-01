الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الليث حجو: نقدم تجربة مختلفة وصورنا أكثر من نصف حلقات العمل

النبوي
النبوي

عبر المخرج الكبير الليث حجو، عن سعادته بتقديم مسلسل "الإمام الشافعي"، والذي يجسد بطولته النجم خالد النبوي ويعرض في موسم دراما رمضان 2023.

وأشار حجو لـ"الدستور"، إلى أن العمل يتناول قصة مهمة تم صناعتها بشكل يحترم عقلية المشاهد، وبتكلفة إنتاجية كبيرة، حتى يخرج على أفضل شكل ممكن، يواكب التطور الموجود في مستوى وشكل الدراما على مستوى العالم.

وقال حجو، إن الفنان خالد النبوي شخص يحترم عقلية المشاهد ويحاول تقديم أفضل شكل للشخصية التي يجسدها، وهو ما سيراه الجمهور خلال عرض العمل.

واستكمل الليث حجو قائًلا: "نصور احداث العمل ليل نهار حتى ننتهي قريبًا منه ونستمتع بمتابعته مع الجمهور خلال أيام الشهر الكريم"، لافتًا إلى أنه انتهى من تصوير أكثر من نصف أحداث العمل بجانب الانتهاء من أعمال مونتاج هذه المشاهد التي تم تصويرها.

واختتم حجو قائلًا: "أتمنى أن يصل العمل إلى كل الجمهور بطريقة جيدة، وأن نجد ردود أفعال طيبة علية، خاصة وأننا قدمنا مجهود كبير وكل الممثلين أظهروا شكلاً تمثيليًا مميزًا يليق بالمواطن العربي، الذي سوف يرى عملًا جيد القيمة يعيد الأذهان مرة أخرى للدراما الدينية".

الإنتهاء من أعمال الإمام الشافعي المواطن العربي إلى النجم خالد النبوي المخرج الكبير

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وائل لطفي

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