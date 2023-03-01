انطلاق الملتقى الثاني لشباب الباحثين بهندسة بورسعيد

نظمت جامعة بورسعيد الملتقى الثاني لشباب الباحثين برعاية الدكتور أيمن ابراهيم رئيس الجامعة والدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور طه فراج القائم بعمل عميد كلية الهندسة.

يأتي ذلك من خلال دور جامعة بورسعيد في دعم شباب الباحثين والاهتمام بمجال البحث العلمي داخل الجامعة مواكبًا لتوجه الدولة المصرية في النهوض بالخطط البحثية والشباب الذي يتمتع بأفكار من شأنها اضافة افكار لهذا المجال الهام جاء الملتقى بعنوان (كيف تحمي فكرتك ونتائجك؟).

وفي نفس السياق عرض الدكتور محمد كامل مدير مكتب التايكو، أهم أنشطة مكتب التايكو بالجامعة وعرض الخدمات التي يقدمها في سبيل دعم الابتكار وتسويق التكنولوجيا ودعم الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.

وذكرت الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أن هذا الملتقى قد جاء في إطار خطة قطاع الدراسات العليا بتنظيم العديد من الملتقيات للباحثين من كافة الكليات بالجامعة وذلك لتعزيز البحث العلمي والنشر الدولي وتشجيع الهيئة المعاونة علي التقدم للبعثات لكون ذلك له أكبر الأثر على رفع تصنيف الجامعة وفي هذا الإطار يعمل مكتب التايكو على التواجد بكل الكليات للوصول إلى أكبر عدد من الباحثين.

حاضر بالملتقى أعضاء مكتب التايكو، الدكتور محمد كامل والدكتور مصطفى صالح المدرس بكلية الصيدلة وعضو مكتب الملكية الفكرية والدكتورة أسماء راضي المدرس بكلية الهندسة وعضو مكتب التعاون الدولي، وتناول المحاضرون العديد من الموضوعات الهامة التي تخص الباحثين مثل حقوق الملكية الفكرية وكيفية حماية الفكرة ومواصفات المقترح البحثي الناجح كما تم عرض طرق التقدم للبعثات.