الأربعاء 01 مارس 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ضبط 6000 قطعة حلوى داخل مصنع غير مرخص فى طنطا

صورة من الحدث
صورة من الحدث

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط مصنع حلوى للأطفال في مكان نائي في الأراضي الزراعية وبعيدا عن أعين الجهات الرقابية وضبط بداخله 6 آلاف قطعة حلوى للأطفال معدة للبيع والتوزيع.
حيث قاد المهندس محمد أبو هاشم وكيل وزارة التموين الحملة اليوم لضبط المصنع حيث أن باب المصنع مغلق دائما وقائم بالانتاج من الداخل ولا يتم فتح الباب إلا بإشارة متفق عليها بين صاحب المصنع والعمال وتم عمل كمين في وقت مبكر لحين قيام صاحب المصنع بفتح الباب وقام أحد أفراد الحملة بالتخفي بزي جلباب حتى لا يثير الشك وعند اقتراب أحد عمال المصنع وطرق الباب تم فتح الباب من الداخل ودخول أفراد الحملة داخل المكان وتم ضبط الآتي:
تم ضبط ٨ ماكينة تعبئة و لحام تم ضبط ١٠٠٠ كرتونة ورقية حاوية تحمل علامات تجارية مملوكه للغير علاوة على ضبط ٥٠٠٠ علبة صغيرة حاوية وتحمل علامات تجارية مملوكة للغير.
كما تم ضبط ٦٠٠٠ قطعة حلوى للأطفال معدة للبيع والتوزيع تم ضبط ٨ ماكينة تعبئة ولحام.
تم ضبط ١٠٠٠ كرتونة ورقية حاوية تحمل علامات تجارية مملوكة للغير.
كما تم ضبط ٥٠٠٠ علبة صغيرة حاوية وتحمل علامات تجارية مملوكة للغير.
تم ضبط واحد حلة تستخدم لصناعة المنتج.
تم ضبط عدد ١٠٩ طاولة خشبية لوضع المنتج خلال عمليات الإنتاج.
وتم التحفظ على تلك المضبوطات وسحب العينات اللازمة لإرسالها للمعامل وتحرير محضر جنحة بالمخالفة وجاري اتخاذ اللازم.

ضبط مصنع حلوى للاطفال نائي الأراضي الزراعية الاتحاد آلاف قطعة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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