الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس مسجلين بتهمة استغلال الأحداث فى التسول بالقاهرة

مسجلين
مسجلين

قررت جهات التحقيق بالأزبكية، الأربعاء، حبس شخصين 4 أيام على ذمة التحقيقات فى اتهامهم باستغلال الأطفال الأحداث في التسول واستجداء المارة بدائرة القسم.

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على شخصين "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظتى القاهرة والقليوبية باستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة ومسح السيارات والاستيلاء على متحصلاتهم والتنمر بهم لضعف قواهم الجسدية تحت تهديد السلاح الأبيض، مُتخذين من دائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزة أحدهما (سلاح أبيض – مبلغ مالى "حصيلة نشاطهما الإجرامى") وبصحبتهما عدد طفلين، وبسؤالهما أقرا بقيام المتهمين باستغلالهما في أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهما كرهاً عنهما، وبمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.

حبس مسجلين استغلال الأطفال التسول سلاح أبيض

رئيس التحرير

وائل لطفي

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