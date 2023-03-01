«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

تستعد محافظة المنيا لافتتاح عدد كبير من المشروعات التى تم الانتهاء منها مؤخرًا، وتتنوع بين القطاعات التعليمية والصحية والزراعية والرياضية والخدمية وغيرها.

وشهدت قرى المنيا تطورًا كبيرًا بفضل تلك المشروعات، والتى أنجزت «حياة كريمة» جزءًا كبيرًا منها، وأسهمت فى تغيير مستوى معيشة السكان، وتغيير وجه القرى إلى الأفضل، وتضمنت تطوير البنى التحتية وتوفير جميع الخدمات الأساسية.

واستهدفت «حياة كريمة»، فى المرحلة الأولى ٥ مراكز فى المنيا، هى العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوى وديرمواس، بإجمالى ٣٢ وحدة محلية و١٩٢ قرية رئيسية، لتحسين مستوى معيشة نحو ٣ ملايين مواطن.

تنفيذ 348٢ مشروعًا فى 949 قرية وتابعًا بـ5 مراكز فى قطاعات مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والطرق

تعمل «حياة كريمة» منذ انطلاقها على تنفيذ مشروعاتها بالتوازى فى ١٩٢ قرية و٧٥٧ تابعًا لها، لتنفيذ ٣٤٨٢ مشروعًا فى مختلف القطاعات الخدمية، مثل مياه الشرب والصرف الصحى والتعليم والشباب والرياضة والمجمعات الزراعية والإسعاف والصحة والطرق والكبارى والصرف الصحى ومياه الشرب والأبنية التعليمية وأسواق ومواقف ونقاط إطفاء، بتكلفة تتخطى ٣٠ مليار جنيه.

ومن بينها ١٢١ مشروعًا سكنيًا، على رأسها مدينة المنيا الجديدة، بالإضافة إلى غيرها من مشروعات الخدمات المحلية والزراعية ومكاتب التضامن الاجتماعى والإسكان والمرافق وغيرها.

ويشهد مركز العدوة تنفيذ ٤ وحدات محلية لخدمة ٢٦ قرية، فيما يشهد مركز ديرمواس تنفيذ ٥ وحدات محلية، لخدمة ٢٩ قرية، بالإضافة إلى ٦ وحدات بمركز مغاغة لخدمة ٤١ قرية، و٩ بملوى، لخدمة ٤٩ قرية، و٨ بمركز أبوقرقاص، لخدمة ٤٧ قرية.

كما تم إنشاء ٣٢ مجمع خدمات للمواطنين، تم الانتهاء من ١٩ منها، فيما يجرى تنفيذ باقى المجمعات، التى تتيح خدمات السجل المدنى والشهر العقارى والبريد والتموين والتضامن الاجتماعى والخدمات المحلية.

وتضمنت مشروعات «حياة كريمة» بالمنيا، أيضًا، تنفيذ عدد من المشروعات بقطاع الصحة، منها تطوير ١٤ وحدة ومركزًا صحيًا، مع رفع كفاءة ٤٩ منها، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الوحدات، للارتقاء بالمنظومة الصحية والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مع إنشاء ٢ مستشفى مركزى بمركزى مغاغة وأبوقرقاص، و٢٥ نقطة إسعاف، وتطوير ٨ نقاط لتحسين خدمات الإسعاف المقدمة للمواطنين.

واهتمت المبادرة الرئاسية أيضًا بقطاع الزراعة، وأقامت عددًا من المشروعات لخدمة هذا القطاع، من بينها إنشاء ٣٢ مجمع خدمات زراعية، يسهم فى تنمية وتطوير القرى وتوابعها، ويضم تنفيذ مراكز تجميع الألبان، والجمعيات الزراعية، والوحدات البيطرية، ومراكز الإرشاد، وقد تم الانتهاء من عدد من المشروعات ويجرى العمل على استكمال المشروعات الباقية.

وفى قطاع الرياضة، عملت المبادرة الرئاسية على إنشاء وإحلال وتجديد ٢٣ مركز شباب، بجانب تطوير ورفع كفاءة ٣١ مركزًا أخرى، وتم الانتهاء بالفعل من تنفيذ ١٥ مركزًا، فيما يجرى استكمال العمل بباقى المراكز التى تشتمل على مبانٍ للأنشطة الرياضية، والملاعب، والمسطحات الخضراء، والكافيتريات، بالإضافة إلى المكتبة، والحضانة، وصالة الألعاب.

وفى قطاع الطرق والكبارى شهدت محافظة المنيا تنفيذ عدد من المشروعات المهمة، من بينها إنشاء وإحلال وتجديد ٢٨ كوبرى، مع توسيع ٥ كبارى، وتنفيذ ١٥ كوبرى، بهدف ربط القرى ببعضها البعض، خاصة بعد استكمال العمل على تجديد الطرق وإنشاء ورفع كفاءة شبكة النقل، وتسهيل حركة المواطنين.

المعصرة تتحول لقرية نموذجية بإنشاء مجمعات زراعية وبيطرية ومدارس ومصانع تدوير مخلفات

عبّر أهالى قرية المعصرة بمركز ملوى، عن سعادتهم البالغة بالمشروعات الجديدة التى شهدتها قريتهم، والتى نقلتها إلى مستوى القرية النموذجية، كما وفرت جميع الخدمات التى كان السكان يفتقرون إليها، ويضطرون للانتقال إلى المدن الرئيسية لقضائها.

وحفلت المعصرة بمشروعات تمس الحياة اليومية للمواطنين، مثل المجمع الخدمى، والمجمع الزراعى الذى يضم وحدات بيطرية وجمعيات زراعية ومراكز إرشاد وتجميع ألبان، فضلًا عن مركز الشباب الذى يضم مبنى وملعبًا وسورًا.

كما تضمنت إنشاء وحدات للإسعاف ورفع كفاءة وتطوير وحدة اجتماعية بالقرية، وتوسعة ٣ مدارس هى «عزبة جادالله الابتدائية» بسعة ١٣ فصلًا، و«الشهيد مدحت صالح الابتدائية» بـ١٥ فصلًا، إلى جانب مدرسة «وحدة معصرة ملوى» بـ١٢ فصلًا، فضلًا عن تطوير ورفع كفاءة ٤ مدارس أخرى، وهى «معصرة ملوى الإعدادية المشتركة» و«عزبة جاد الله الابتدائية»، و«المعصرة الابتدائية» و«معصرة ملوى الثانوية».

وتشمل أيضًا إنشاء فرع توثيق باسم «فرع توثيق المعصرة»، يتبع مكتب الشهر العقارى والتوثيق فى المنيا، ومقره داخل مبنى مجمع الخدمات الحكومية بالقرية، إلى جانب موقف جديد للسيارات ومركز تنمية الأسرة، ومحطة مياه مرشحة ومشروعات صرف صحى.

ومن المشروعات أيضًا، مصنع تدوير المخلفات بقرية تونا الجبل والمقام على مساحة ١١ فدانًا بطاقة تصميمية ٢٠ طنًا/ ساعة، بمعدل ٣٢٠ طنًا/ يوم، بتكلفة نحو ٩٠ مليون جنيه لإنتاج السماد العضوى ووقود «المرفوضات».

من جهته، قال الدكتور محمد أبوزيد، نائب محافظ المنيا، إن قرية المعصرة تشهد نهضة حضارية كبرى، من خلال تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية، تنفيذًا لتكليفات الرئيس السيسى، ومنها، مشروع إقامة الأسواق الحضارية والمواقف النموذجية.

وأشار إلى أن مركز ملوى يحظى بنصيب كبير من المشروعات، لخدمة أهالى المركز والقرى التابعة له، حرصًا على تحقيق الصالح العام لكل فئات المواطنين.