الخميس 02 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

قصة سيدة بالجيزة أنقذتها «حياة كريمة» من الفقر والمرض

حياة كريمة
حياة كريمة

اهتمت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بالمجال الطبي داخل القرى النائية والأكثر فقرًا، وجاء ذلك من خلال تطوير وإحلال الوحدات الصحية وتزويدها بالأجهزة الطبية الحديثة، وتنظيم القوافل الطبية التي تجوب جميع شوارع القرى النائية للكشف والعلاج على جميع المرضى بالمجان، وكان من أولويات المبادرة مرضى الفشل الكلوي، حيث قدمت لهم جلسات الغسيل بالمجان، إلى جانب توفير سيارات لنقل المرضى للمستشفيات ومتابعة حالتهم الصحية.

ـ نقلوني للمستشفى ودفعوا التكلفة كاملة

«نورهان أحمد» سيدة تبلغ من العمر ٤٠ عامًا، تقطن بقرية «البدرشين» التابعة لمحافظة الجيزة، أصيبت بالفشل الكلوي منذ نحو ٥ سنوات، عانت كثيرًا وتملكها شعور الانهزام، بعدما أنفقت الكثير من المال على مرضها، وظلت قعيدة الفراش، وأصبحت لا تقدر على العمل والحركة للعمل وجلب مصاريف علاجها واحتياجاتها اليومية، ظلت السيدة «نورهان» على ذلك الوضع تنتظر الموت بعدما تمكن الفقر والمرض منها. 

وأثناء انتظارها الموت داخل منزلها المتهالك لعدم توفير نفقات الغسيل الكلوي ٣ مرات أسبوعيًا، مد لها متطوعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» يد العون، من خلال توفير سيارة تنقلها للمستشفى أثناء تلقيها جلسة الغسيل، إلى جانب توفير تلك الجلسات بالمجان، كما جلبوا لها العقاقير الطبية التي طلبها منها الطبيب، وأنقذوها من شبح المرض والفقر بعدما لازمها لسنوات طويلة. 

وذكرت خلال حديثها لـ«الدستور» أن مبادرة «حياة كريمة» وفرت الكثير لسكان القرية من خلال التجديدات التي تمت في الوحدة الصحية الموجودة بالقرية، إلى جانب تنظيم القائمين على المبادرة القوافل الطبية التي تجوب شوارع القرية للكشف والعلاج على المرضى بالمجان، كما قامت بتقديم الدعم لكل الأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا في شتى المجالات، وخاصة في الملف الصحي، ما أسهم في تلبية احتياجات المواطنين، والتخفيف عن كاهلهم.

حياة كريمه القرى المرضى سيارات الفشل الكلوى مرضى

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

تثبيت السولار وتحريك البنزين.. لجنة تسعير البترول تعلن قرارها بشأن الأسعار الجديدة

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

والدة شهيد الشهامة بإمبابة: ابني فقد حياته أثناء الدفاع عن صديقه

«الصحة»: 11 ألف شخص أجروا الفحص الطبى للزواج

مشروعات تنموية جديدة فى ملوى تنتظر زيارة الرئيس السيسى للمنيا لافتتاحها غدًا

«عروس الصعيد تتزين».. «حياة كريمة» تقود التطوير فى المنيا بتكلفة 30 مليار جنيه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

«المجتمعات الإلكترونية» تعزز من قوة اليمين المتطرف «3»

محمد العسيري

فوضى مسابقات مياه الشرب فى الصعيد

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ماذا يحدث فى إسرائيل؟ مظاهرات واشتباكات عنيفة وحصار سارة نتنياهو (فيديو وصور)

«جهات أجنبية تمول مثيرى الشغب».. نتنياهو يوجه رسالة للمتظاهرين فى إسرائيل

المظاهرات فى إسرائيل.. حصار سارة نتنياهو داخل «صالون حلاقة» وبنيامين يعلق (فيديو)