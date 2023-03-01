السمرى: الرئيس السيسى يأخذ بنهج التنمية المبصرة لتوفير حياة كريمة

كشف الكاتب الصحفي وائل السمري، رئيس التحرير التنفيذي لجريدة اليوم السابع، عن جهود الدولة في دعم المواطنين.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى تنتهج نهجًا نطلق عليه التنمية المبصرة، التى ترى كل الشعب المصرى على قدم المساواة، وتعمل من أجل توفير بيئة سليمة وحياة كريمة مثمرة وإيجابية للجميع على امتداد الإقليم المصرى بطوله وعرضه وشرقه وغربه.

أضاف أن الصعيد كان من أهم المناطق التى اهتم بها الرئيس، لأنه كانت هناك مرارة كبيرة فى قلب أبناء جنوب مصر وحرمان شبه متواتر بين الحكومات السابقة لأبناء الصعيد من هذه الخدمات.

وأكد أن الرئيس السيسى جاء ليعوض حرمان أبناء الصعيد من الخدمات المهمة بأضعاف ما نراه وما كنا نسمع عنه فى الصعيد، موضحًا أننا نرى تنمية فى جميع المناحى الاقتصادية والثقافية ومشروعات طريق الكباش والطرق والمحاور.

ولفت إلى أن الرئيس السيسى ضخ عشرات المليارات فى كل محافظة ترفع الغصة من قلوب أبناء الصعيد.