استشارى: الرئيس السيسى يتابع المشروعات الصحية بالصعيد

كشف د. محمد خورشيد، استشاري الجهاز الهضمي عن جهود الدولة في تطوير البنية التحتية للمنظومة الصحية في الصعيد.

قال خورشيد، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن الدولة قامت بجهود كبيرة لتطوير المنظومة الصحية، لافتًا إلى أن ما تم في الصعيد يمثل إنجازًا كبيرًا.

أضاف أن أهالينا في الصعيد يتجاوز عددهم 40 مليون نسمة، مؤكدًا أن القيادة السياسية وفرت خدمات كبيرة لهم.

وتابع استشاري الجهاز الهضمي أن الرئيس يتابع بنفسه المشروعات وما يتم على الأرض من خدمات لأهالينا في الجنوب.

وأشار إلى أنه تم تطوير البنية التحتية بالكامل؛ للعمل على وجود منظومة التأمين الصحي الشامل، لتقديم الخدمات الطبية لأهالينا في الصعيد.