عبدالمنعم السيد يثمن زيارة رئيس الوزراء لقطر

علق عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى قطر.

وقال عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم إن زيارة الوفد المصرى برئاسة رئيس الوزراء لقطر كانت مهمة جدا؛ لأن هناك استفسارات بخصوص التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع.

وأضاف أنه كان من المهم أن يتم إيضاح الجهود التي بذلتها الدولة المصرية ومناقشة الرخصة الذهبية، حيث كانت لدينا بالفعل مشكلة في التراخيص للمصانع والشركات، ولكن بالرخصة الذهبية يمكن إنهاء رخصة الشركات خلال 20 يوما فقط.

أشار إلى أنه تم وضع الفرص المتاحة للاستثمار داخل مصر أمام أعين المستثمرين والطروحات لـ32 شركة وبنوك مصرية، ومصر تهدف إلى استثمارات من قطر من 5 - 6 مليارات دولار، وكانت لدينا إشكالية الازدواج الضريبى وكان مهما جدا أن يتم توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وتسهيل خروج الأموال بعد سداد الضرائب المصرية والمستحقات المالية للدولة المصرية إلى أى مكان فى العالم.

وتابع: جاء هذا لتأكيد رغبة الدولة المصرية في جذب استثمارات خليجية وعدم وجود أي قيود على حركة الأموال والقانون الحالي يسمح بذلك لكن التعديلات جاءت لتنظيم عملية الازدواج الضريبى حتى لا تؤثر على الربحية الخاصة بالمستثمر، وحتى لا يدفع ضريبة في قطر وأخرى في مصر، والدولة أخذت خطوة إلى الخلف وتحاول إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص وتنسحب تدريجيا من الاقتصاد.