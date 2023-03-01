الأربعاء 01 مارس 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

عبدالمنعم السيد يثمن زيارة رئيس الوزراء لقطر

زيارة رئيس الوزراء
زيارة رئيس الوزراء لقطر

علق عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، على زيارة الدكتور مصطفى مدبولى إلى قطر.

وقال عبدالمنعم خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية "DMC"، مساء اليوم إن زيارة الوفد المصرى برئاسة رئيس الوزراء لقطر كانت مهمة جدا؛ لأن هناك استفسارات بخصوص التحديات التي تواجه المستثمرين على أرض الواقع.

وأضاف أنه كان من المهم أن يتم إيضاح الجهود التي بذلتها الدولة المصرية ومناقشة الرخصة الذهبية، حيث كانت لدينا بالفعل مشكلة في التراخيص للمصانع والشركات، ولكن بالرخصة الذهبية يمكن إنهاء رخصة الشركات خلال 20 يوما فقط.

أشار إلى أنه تم وضع الفرص المتاحة للاستثمار داخل مصر أمام أعين المستثمرين والطروحات لـ32 شركة وبنوك مصرية، ومصر تهدف إلى استثمارات من قطر من 5 - 6 مليارات دولار، وكانت لدينا إشكالية الازدواج الضريبى وكان مهما جدا أن يتم توقيع اتفاقية عدم الازدواج الضريبي وتسهيل خروج الأموال بعد سداد الضرائب المصرية والمستحقات المالية للدولة المصرية إلى أى مكان فى العالم.

وتابع: جاء هذا لتأكيد رغبة الدولة المصرية في جذب استثمارات خليجية وعدم وجود أي قيود على حركة الأموال والقانون الحالي يسمح بذلك لكن التعديلات جاءت لتنظيم عملية الازدواج الضريبى حتى لا تؤثر على الربحية الخاصة بالمستثمر، وحتى لا يدفع ضريبة في قطر وأخرى في مصر، والدولة أخذت خطوة إلى الخلف وتحاول إتاحة الفرصة الأكبر للقطاع الخاص وتنسحب تدريجيا من الاقتصاد.

مواد متعلقة

«التحالف الوطنى»: توفير السلع الضرورية للمواطنين قبل رمضان

خالد عكاشة: مشروعات تعمير سيناء كانت تجرى تحت النار

الشيخ العمارى: المزارع السمكية أهم مشروعات تعمير سيناء الآن

شيخ قبائل سيناء: الرئيس السيسى صادق دائمًا فى حديثه عن تنمية سيناء

«غير مستقرة».. الفنان محمد ثروت يكشف عن الحالة الصحية لابنه

مدير مستشفى بئر العبد: القوات المسلحة تضحي في سبيل تحرير الوطن من الإرهاب

محسن سعيد: التنمية في سيناء مستمرة حتى نصل لعدد السكان المطلوب

أحمد المسلماني: الحرب الأهلية الأمريكية ألغت العبودية

رئيس التحرير

وائل لطفي

تخفيف ديون الدول النامية واجب أخلاقى

الأكثر قراءة

8 سنوات من الإنجاز.. كيف دعم الرئيس السيسى قطاع الصحة فى المنيا؟

رئيس الوزراء يتابع مع وزير الرى نتائج زيارته لعدد من دول حوض النيل

رئيس جهاز 15 مايو يقود حملة إزالة بالمنطقة الصناعية الأولى

طلب التحريات حول واقعة التعدي على شخص وسرقة هاتفه بمدينة نصر

مسلسلات رمضان 2023.. طرح البوستر الدعائى لـ«الكتيبة 101»

رئيس جامعة الفيوم يشهد اجتماع اللجنة التحضيرية الثاني لاحتفالية عيد العلم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ترفيع العلاقات مع المجر

مدحت بشاى

فى انتظار دراما رمضانية تستحق المشاهدة

عبد الرحيم طايع

عبث فى المدافن!

مؤمن المحمدي

اللى.. يقدر على قلبى

مؤمن المحمدي

معاوية

ماجد حبته

توقيت زيارة دمشق

د. القس صفوت البياضى

من أمنياتنا الإسعاف الفورى لمتألم مصرى‎‎

محمد رفعت

«بلوك» محمد صبحى

صور

«رجعوا التلامذة».. انطلاق الفصل الدراسى الثانى

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

اشتباكات بين المتظاهرين وعناصر الشرطة فى إسرائيل

الجيش الإسرائيلى يطلق مناورة عسكرية بالضفة‎‎

مسئول أمريكي: يجب محاسبة المسؤولين عن الهجمات في نابلس