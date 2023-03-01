الأربعاء 01 مارس 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تكنولوجيا

خاصية جديدة تمنع من دون الـ18 قضاء أكثر من 60 دقيقة على «tik tok»

تيك توك
تيك توك

يعتزم تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة، الذي يواجه انتقادات على خلفية خطر تسببه بـ"الإدمان" لدى المراهقين، خلال الأسابيع المقبلة اعتماد آلية تحذير للمستخدمين بعد مرور 60 دقيقة على بدء الاستخدام لجميع من صرّحوا بأنهم دون سن 18 عامًا.

وسيتعين عليهم حينها إدخال كلمة سر لمواصلة تصفح الموقع، وفق ما أعلنت تيك توك.

ويمكن تحديد كلمة السر هذه من جانب أحد الوالدين في حال كانوا يعتمدون خدمة الإشراف العائلي على حسابات أبنائهم القصر، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

فيما أشارت الوكالة، إلى أنه بالرغم من هذه الخاصية، لا يزال في إمكان المستخدمين القصّر الإدلاء بمعلومات كاذبة بشأن سنهم أو تعطيل هذه الخاصية، كما يحصل على سائر المواقع الإلكترونية.

الاستجابة لشكاوى ضد تطبيق تيك توك

هذه الخاصية الجديدة التي تضاف إلى آليات تحذير موجودة أصلا، ترمي إلى الاستجابة لشكاوى كثيرة بشأن الازدياد الكبير في الوقت الذي يمضيه المستخدمون القصر على التطبيق، في ظل سهولة هذا الأمر بفعل نسق الفيديوهات القصيرة المقترحة بواسطة خوارزميات تحلل أذواقهم.

وبيّنت دراسة عالمية حديثة أجرتها "كيوستوديو" سنة 2022 أن القصّر يمضون في المعدل ساعة و47 دقيقة يومياً على تيك توك.

ويأتي هذا الجدل في وقت أثيرت شبهات بشأن تيك توك حول نقل بيانات من الشبكة إلى الصين، ما دفع بحكومات كثيرة في أوروبا وأميركا الشمالية إلى حظر التطبيق على هواتف الموظفين الرسميين.

وقد منح البيت الأبيض الوكالات الفدرالية الأميركية مهلة ثلاثين يوماً لمسح تطبيق تيك توك من الأجهزة المرتبطة بعناصر حكوميين، كما اعتمدت كندا تدبيراً مشابهاً.

وقد منح البيت الأبيض الوكالات الفدرالية الأميركية مهلة ثلاثين يوماً لمسح تطبيق تيك توك من الأجهزة المرتبطة بعناصر حكوميين، كما اعتمدت كندا تدبيراً مشابهاً.

تيك توك الادمان الاستخدام كلمة سر كلمة السر خدمة الإشراف

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