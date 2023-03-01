المرأة الحديدية.. محطات فى حياة صفاء حجازى فى ذكرى ميلادها

عرض برنامج "اليوم" مع الإعلامية سارة حازم، المذاع عبر فضائية DMC، مساء الأربعاء، تقريرًا عن ذكرى ميلاد الإعلامية الراحلة صفاء حجازى التى شغلت عدة مناصب قيادية منها رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون.

وتناول التقرير محطات فى حياة صفاء حجازى وأهم المناصب التي تولتها ولقب المرأة الحديدية لحنكتها الإعلامية المتميزة.

وبدأت صفاء حجازى عملها الإعلامى من خلال الإذاعة المصرية فى الثمانينيات من القرن الماضى بعد أن قرأت إعلانا يطلب مذيعات جددا، ومع تألقها ومهنيتها انتقلت لقراءة نشرة الأخبار في الفضائية المصرية بمطلع التسعينيات تحت عنوان "بانوراما الصحافة".