«التحالف الوطني»: التعاون مع «الأرثوذكسية» لتقديم مزيد من الخدمات

كشف عصام عبدالرحمن، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، عن بروتوكول التعاون بين التحالف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

قال عبدالرحمن، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، مساء الأربعاء، إن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وقع بروتوكول تعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية وتمثلها أسقفية الخدمات العامة والاجتماعية والمسكونية بهدف تنسيق الجهود لتنفيذ استراتيجية الدولة الوطنية.

وأضاف أن ذلك يضمن تنفيذ المبادرات التنموية والفعاليات المختلفة التي تقوم بها المؤسسات والمنظمات المحلية والدولية لخدمة المواطنين في جميع مجالات التنمية المختلفة.

وأوضح أن ذلك يأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس السيسي للتحالف الوطني في مؤتمره الأول بضرورة مد جسور التعاون مع منظمات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية بالمحافظات، خاصة المناطق النائية.

وأكد عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن التعاون مع الكنيسة الأرثوذكسية يساعدنا في تقديم المزيد من الخدمات.