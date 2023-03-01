برلمانى: نجاحات لجنة العفو الرئاسى تؤكد حرص الدولة على النهوض بملف حقوق الإنسان

أشاد النائب طه الناظر، عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، بجهود لجنة العفو الرئاسى، وإعلانها عن تنفيذ إخلاء سبيل عدد 33 من المحبوسين احتياطيا، وذلك طبقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال "الناظر" في بيان له، اليوم الأربعاء، إن النجاحات الكبيرة التي حققتها لجنة العفو الرئاسي تؤكد تمامًا نجاح الحوار الوطني، وتعكس حرص الدولة المصرية على النهوض بملف حقوق الإنسان الذي يحظى باهتمام غير مسبوق.

وأضاف عضو لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب، أن جهود لجنة العفو الرئاسي الدائمة والمستمرة في الإفراج عن المحبوسين احتياطيًا، تتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وترد على المشككين وقوى الشر التي تطل علينا بين الحين والآخر بتقارير مسيسة مشبوهة عن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وأوضح النائب طه الناظر، أن الجمهورية الجديدة التي يحلم بها جموع المصريين ويدشنها الرئيس السيسي تتسع للجميع، وهناك تحركات على أعلى مستوى من قبل الدولة لدمج المفرج عنهم في المجتمع وعودتهم مرة أخرى لحياتهم الطبيعية، واختتم: "الارتقاء بحياة المواطن في صدارة أولويات الدولة".

وكانت لجنة العفو الرئاسي قد أعلنت عن إخلاء سبيل 33 من المحبوسين احتياطيًا.

وفق ما أعلنت اللجنة، جاء ضمن الأسماء أحمد محمد أحمد علي علام، زياد السيد محمد أبوالفضل، خالد عبدالمحسن عبدالرحيم، محمد صبحي بطيخ، عبده لطفي أبوسنة، كريم عبدالسميع أحمد.

وأعلنت اللجنة أنه جار إخلاء سبيل ٣٣ من المحبوسين احتياطيًا، وهم كالتالي:

١- أحمد محمد أحمد على علام زيدان.

٢- إسلام محمد عبد المنعم خورشيد .

٣- محمد صبحي بطيخ حسن.

٤- حمد عبد الرحمن محمد خلف.

٥- عبد الرحمن محمد إبراهيم مصطفى.

٦- عمرو فوزي عبد اللطيف محمد.

٧- فريد عزت عبد المنعم أحمد .

٨- كريم عبد السميع أحمد محمد.

٩- أحمد عبد السلام أحمد سلطان.

١٠- أحمد علي محمود محمد جاويش.

١١- حسن عبد المنعم حسن إبراهيم.

١٢- رضا أمين عطية أمين.

١٣- عبده لطفي حسن أبو سنة.

١٤- أحمد حسن محمد أمين.

١٥- أحمد محمد إبراهيم عبده.

١٦- أسامة جمال علي عبده المليجي.

١٧- أشرف عبد الخالق محمد علي.

١٨- أنس كمال عبد الستار سليم.

١٩- بدر حامد عبد الحميد محمد.

٢٠- حسن أحمد حمزة سليمان داود.

٢١- حسن محمد محمود عطا.

٢٢- رجب محمد إبراهيم مصطفى.

٢٣- صلاح علي خضراوي علي.

٢٤- عبد التواب جارحي عيد سعد.

٢٥- عبدالحميد محمد سيد محمود.

٢٦- عمرو حسين عبد الله بهنساوي.

٢٧- عمرو محمد السيد فهمي.

٢٨- محمد حافظ إبراهيم علي.

٢٩- محمود عبد العاطي جاد الحق سيد.

٣٠- خالد عبد المحسن عبدالرحيم حسين.

٣١- زياد السيد محمد محمود أبوالفضل.

٣٢- محمد أحمد عمار محمد.

٣٣-إسلام إيهاب عبدالرحمن.