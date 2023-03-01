حياة كريمة: الانتهاء من تجهيز 20 معملاً جديدًا بمدارس البحيرة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن إنتهاء مؤسسة "حياة كريمة" من تجهيز 20 معملًا جديدًا في مدارس البحيرة.

وأعلنت "حياة كريمة" انتهاء المرحلة الثالثة من تجهيز 20 من معامل المدارس في البحيرة بأحدث الأجهزة التكنولوجية وربطها بالإنترنت، وتنفيذ برامج للتوعية بين الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بنظام التعليم الرقمي الجديد، وذلك فى ضوء محور بناء الإنسان، والاهتمام بالتعليم كعنصر أساسي من عناصر بناء الإنسان، وضمن مبادرة "التعليم حياة".

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المُبرم بين مؤسسة "حياة كريمة ومؤسسة "فودافون مصر" لدعم جهود الدولة فى منظومة التحول الرقمي وتطوير التعليم، وفي إطار تنفيذ مبادرة "حياة كريمة" لتحسين وتنمية القرى الأكثر احتياجًا.