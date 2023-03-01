خالد الجندى: أكل حقوق الناس لا يغفرها الله لأنها ليست ملكه

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الظلم عند الله يوم القيامة له 3 دواوين أولها لا يغفره الله وهو الشرك، والديوان الثاني الذي يغفره الله وهو ظلم العبد لنفسه من تقصير في العبادات، وأن الديوان الثالث وهو المقلق لأنه لا يترك الله منه شيئًا لأنه ليس ملكه وهو حقوق العباد وظلم العبد لأخيه.

هذه الدواوين ليس فيها مزاح

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية "dmc" أن من حقوق العباد التي لا يغفرها الله أكل حقوق الناس وأموال الغير، وأكل ميراث الأخت وعدم دفع صداق الزوجة، مؤكدًا أن هذه الدواوين ليس فيها مزاح ولا فكاك لأنها لجنة امتحان.

وأكد، خلال الحلقة، أنه مع الشرك لا تناقش عملا، لأن الله تعالى يقول "إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ"، مشيرًا إلى أن ما يتم النقاش فيه هو تخفيف العذاب عن المشرك عندما يدخل النار، لأن النار درجات.