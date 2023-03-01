الأربعاء 01 مارس 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

بعد إثارته للجدل.. صور جديدة لمحمد محمود عبدالعزيز من كواليس «حضرة العمدة»

محمد محمود عبدالعزيز
محمد محمود عبدالعزيز

واصل الفنان محمد محمود عبدالعزيز، تصوير مشاهده في مسلسل "حضرة العمدة" الذى يضم نخبة كبيرة من الفنانين، بقيادة المخرج عادل أديب، استعدادا لعرضه بعد أيام في موسم دراما رمضان المقبل 2023.

وبمجرد نشر صورة البوستر الدعائي للعمل آثار دوره ولوك الشخصية جدلا واسعا علي مواقع التواصل الاجتماعي، وشارك محمد جمهوره بصور جديدة من الكواليس.

مسلسل "حضرة العمدة"، من المقرر عرضه عبر قناة cbc، من تأليف الكاتب الكبير إبراهيم عيسى، وتشارك النجمة روبي في بطولته مع نخبة كبيرة من الفنانين منهم سميحة أيوب، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمد محمود عبدالعزيز، ومحمود عبدالمغني، ووفاء عامر، وإدوارد، ومحمود حافظ، وإيهاب فهمي، وكريم عبدالخالق، ومحمد الصاوي، ونهلة سلامة، وحسام داغر، وصولا عمر، ويضع الموسيقى التصويرية للمسلسل الموسيقار شادي مؤنس، ومن إخراج عادل أديب وإنتاج فنون مصر لمالكيها المنتجين ريمون مقار، ومحمد محمود عبدالعزيز، بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

 

 

cbc ابراهيم عيسى التواصل الاجتماعي الشركة المتحدة للخدمات الفنان محمد محمود عبد العزيز رمضان المقبل 2023

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